Tesla kauft wohl Nickel im Milliarden-Wert in Indonesien

Tesla hat laut einem hochrangigen indonesischen Kabinettsminister Verträge im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar unterzeichnet, um von nickelverarbeitenden Unternehmen in Indonesien Materialien für seine Batterien zu kaufen.

Tesla habe Fünfjahresverträge mit Nickelverarbeitungsunternehmen unterzeichnet, die von Morowali auf der Insel Sulawesi aus operieren. Die Namen der Unternehmen und die Abnahmemengen sind laut einem Reuters-Bericht nicht bekannt.

„Wir sind immer noch in ständigen Verhandlungen mit Tesla … aber sie haben begonnen, zwei hervorragende Produkte aus Indonesien zu kaufen“, sagte der koordinierende Minister für Meeres- und Investitionsangelegenheiten, Luhut Pandjaitan, in einem am Montag ausgestrahlten Interview mit CNBC Indonesia. In der Folge gab Pandjaitan an, dass Tesla eben jene Fünfjahresverträge unterzeichnet habe, ohne aber weitere Details zu nennen.

Tesla reagierte auf eine Reuters-Anfrage zu den Interview-Aussagen nicht.

Tesla erwägt wie berichtet offenbar auch eine Batterie- und Elektroautofabrik in Indonesien. Bereits im Mai dieses Jahres gab es ein Treffen von Elon Musk und Indonesiens Präsident Joko Widodo.

Indonesien verfügt über große Nickel-Vorkommen und ist bestrebt, auch die Weiterverarbeitung des Materials im eigenen Land anzusiedeln – über Batteriefabriken, aber auch Fahrzeugwerke für Elektroautos. Um die Versorgung der sich entwickelnden eigenen Industrie sicherzustellen, hatte Indonesien die Exporte von Nickelerz sogar zwischenzeitlich eingestellt.

In der Folge hatten einige asiatische Konzerne große Investitionen und konkrete eMobility-Projekte in Indonesien angekündigt, darunter etwa die Hyundai Motor Group und der Batteriehersteller LG Energy Solution aus Südkorea sowie der chinesische Branchenriese CATL. Zudem plant wohl Toyota eine Fabrik für Hybrid- und E-Autos.

Anfang August hatte Tesla bereits neue Verträge für Kobalt mit zwei seiner bestehenden chinesischen Lieferanten unterzeichnet.

