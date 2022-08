BYD plant Bergbau- und Batterieprojekt in Yichun

BYD plant, 28,5 Milliarden Yuan (4,1 Milliarden Euro) in eine Batteriefabrik sowie ein Bergbauprojekt in Yichun in der chinesischen Provinz Jiangxi zu investieren. Das sieht eine nun mit der Stadtverwaltung unterzeichnete Rahmenvereinbarung vor.

Die Batteriefabrik soll auf eine Jahreskapazität von 30 GWh ausgelegt werden. Das Bergbauprojekt werde es BYD ermöglichen, jährlich 100.000 Tonnen Lithium zu produzieren. Nähere Infos zum Zeitplan gibt es bislang nicht.

Laut einer Analyse des Marktforschungsunternehmens SNE Research war BYD im ersten Halbjahr 2022 bereits der drittgrößte Hersteller von EV-Batterien weltweit – mit 24,0 GWh hergestellten Batteriezellen. Mit dem neuen Werk in Yichun und der kürzlich in Betrieb genommenen Anlage in Shaoxing baut BYD seine Marktposition weiter aus.

BYD oder Build Your Dreams setzt in seinen Batterie-elektrischen Autos, Plug-in-Hybriden und Elektrobussen vorrangig selbst hergestellte LFP-Batterien ein. Inzwischen übersteigt die Batterieproduktion den eigenen Bedarf, so dass BYD seine Blade-Batterie auch an andere Autobauer liefert. Der berühmteste Kunde ist Tesla, der die BYD-Zellen laut jüngsten Berichten in der Giga Berlin in Grünheide einbauen wird.

– ANZEIGE –

Mit dem Projekt ist BYD nach dem Branchenriesen CATL und Gotion High-Tech der dritte Batteriehersteller, der in Yichun produziert bzw. produzieren will. Auch bei CATL umfasst das Yichun-Projekt nicht nur die Batterieproduktion, sondern auch den Rohstoffabbau vor Ort. Im April hatte CATL Schürfrechte für eine Lithium-Mine erworben.

Bei der geplanten Kapazität in Yichun liegt BYD zwischen CATL und Gotion. Die Vereinbarung zwischen der Stadtverwaltung und CATL sieht bis zu 50 GWh vor, während die am 30. Mai in Betrieb genommene Gotion-Anlage auf zehn GWh kommt. Allerdings will auch Gotion auf bis zu 30 GWh ausbauen.

cnevpost.com, gasgoo.com