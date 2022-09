Toyota, CaetanoBus und GP Joule arbeiten am Ausbau grüner Wasserstoff-Mobilität

Der Automobilkonzern Toyota, der Bushersteller CaetanoBus und der norddeutsche Energiedienstleister GP Joule haben eine Zusammenarbeit zum Ausbau grüner Wasserstoff-Mobilität vereinbart.

Gemeinsam wollen die drei Partner integrierte Wasserstoff-Lösungen entwickeln, um die alternative Antriebstechnik in verschiedenen Verkehrsträgern und Fahrzeugflotten einzusetzen. Durch die Zusammenarbeit sollen sowohl das Wasserstoffangebot als auch die Fahrzeugnachfrage gefördert werden.

Neben Pkws, wo Toyota mit dem Mirai in zweiter Generation eine Brennstoffzellen-Limousine anbietet, liegt der Schwerpunkt zunächst auf Bussen und leichten Nutzfahrzeugen. Perspektivisch sei auch eine Ausweitung auf schwere Lkws denkbar, heißt es in einer Mitteilung.

Durch die Integration verschiedener Anwendungen und Projekte in einem regionalen Wasserstoff-Ökosystem entstehe „ein positiver Kreislauf, der den Zugang zu Wasserstoff für andere Mobilitätsanwendungen erleichtert“. Mit der Zusammenarbeit der drei Unternehmen sollen sowohl das Wasserstoff-Angebot als auch die Fahrzeugnachfrage angekurbelt werden. Neben entsprechender Infrastruktur und Tankstellen seien auch integrierte Fahrzeugangebote (Leasing und Service) für Kunden wie Taxi- und Flottenbetreiber sowie lokale Behörden wichtig, teilt Toyota mit. Konkreter werden die drei Unternehmen allerdings nicht.

„Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere Stärken zu bündeln und die Entwicklung von Wasserstoffclustern zu fördern. Toyota bringt dabei seine bewährten Anwendungen und Produkte in das Ökosystem ein. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern wollen wir die Nutzung von grünem Wasserstoff zugunsten CO2-neutraler Mobilität beschleunigen und intensivieren. Dies wird die Kosten für Wasserstoff und seine Infrastruktur schrittweise senken und somit die Basis für viele zukünftige Geschäftsmodelle bilden“, erklärt André Schmidt, Präsident von Toyota Deutschland GmbH.

„Grüner Wasserstoff hat eine zentrale Bedeutung für Klimaschutz und Energiewende: Als klimaneutraler, vielseitig verwendbarer Energieträger ersetzt er Erdgas, Öl und Kohle in zahlreichen Anwendungen. Insbesondere der Mobilitätssektor muss für eine erfolgreiche Energiewende von fossilen Kraftstoffen auf grüne Alternativen umsteigen. GP JOULE freut sich, mit Toyota und CaetanoBus zusammenzuarbeiten und 100% grünen Wasserstoff lokal an Wasserstofftankstellen bereitzustellen. Solche Partnerschaften sind unerlässlich, um effiziente Ökosysteme zu schaffen, die die Ausweitung der Wasserstoffmobilität weiter voranbringen“, ergänzt André Steinau, Geschäftsführer der GP JOULE Hydrogen GmbH.

– ANZEIGE –

„Wir sind uns der Verantwortung des Mobilitätssektors in dieser Mission bewusst und unser Ziel als Bushersteller ist es, kontinuierlich neue Wasserstoffbusse zu entwickeln, um den CO₂-Fußabdruck in den Städten zu reduzieren. Wenn wir dies partnerschaftlich tun können, um ein vollständiges Ökosystem zu schaffen, ist es umso besser, denn Energiewenden sind nur dann wirksam, wenn sie zwischen Unternehmen, Ländern und Richtlinien aufeinander abgestimmt sind“, so Patrícia Vasconcelos, CEO von CaetanoBus.

Ähnliche Partnerschaften hatten Toyota und CaetanoBus zuvor bereits mit Air Liquide und Snam geschlossen: Gemeinsam mit Air Liquide entwickeln der Automobil-Hersteller Toyota und der Bushersteller integrierte Lösungen, Infrastruktur und Fahrzeugflotten, um Wasserstoff vermehrt in Pkw, Nutzfahrzeugen und auch Bussen einzusetzen. Zuvor gab Toyota bekannt, mit dem italienischen Gasnetzbetreiber Snam und dem portugiesischen Bushersteller CaetanoBus eine Partnerschaft eingehen zu wollen, um die Einführung der Wasserstoff-Mobilität sowohl im Schwer- als auch im Leichtverkehr zu beschleunigen.

toyota-media.de, gp-joule.de