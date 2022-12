ADS-TEC und GP Joule Connect schmieden Partnerschaft

ADS-TEC Energy und GP Joule Connect werden strategische Partner. Beide Unternehmen planen den Aufbau von zahlreichen Batteriespeicher-basierten Schnellladestationen in Deutschland und Europa, um damit schnelles Laden ohne den Ausbau der vorhandenen Stromnetze zu ermöglichen.

GP Joule Connect ist als Teil der norddeutschen GP-Joule-Gruppe bekanntlich ein eMobility-Projektierer, -Installateur und -Betreiber mit Fokus auf Energie- und Ladelösungen. Die Partnerschaft zwischen dem Projektspezialisten und dem in Nürtingen ansässigen Ladehardware-Hersteller ADS-TEC Energy soll das Roll-out von dessen Batterie-gestützten Ladelösungen fördern, aber auch die Kopplung von nachhaltiger Energieproduktion, der Entwicklung und dem Betrieb von Ladeparks und weiteren Energie-Services ermöglichen.

Man sei überzeugt, dass der europaweite Ausbau mit innovativen leistungsstarken Ultra-Schnellladestationen die Ladeinfrastruktur massiv unterstützen könne, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Und das sowohl in lnnenstädten als auch im ländlichen Raum, wo der Ausbau der Netzinfrastruktur sehr teuer und aufwendig oder teilweise sogar unmöglich sei. GP Joule hat vor diesem Hintergrund bei ADS-TEC 30 Schnellladesysteme des Typs ChargePost sowie zehn System des Typs ChargeBox Ultra bestellt. Beide Lader sind Batterie-gepuffert. Das neue Produkt ChargePost hatte ADS-TEC im Mai vorgestellt und vor einigen Tagen die Bestellbücher in Europa geöffnet.

„In ADS-TEC Energy haben wir einen starken, innovativen Partner gefunden, der mit Produkten wie ChargeBox und ChargePost eine leistungsstarke, zuverlässige Technologie mit langfristig optimaler Total Cost of Ownership (TCO) vereint“, betont Manuel Reich, Geschäftsführer von GP Joule Connect. „Uns verbinden ähnliche Werte und Visionen, vor allem der Wunsch nach Ausbau der Ladeinfrastruktur für eine klimaschonende Mobilität. Ich freue mich über die Zusammenarbeit, das gemeinsame Entwickeln von Ideen und die Realisierung der ersten Projekte.“

Kurz zur Einordnung: Mit seinen Lösungen will ADS-TEC das Schnellladen auch dort ermöglichen, wo der Netzanschluss eine höhere Ladeleistung nicht zulässt. Dafür hat ADS-TEC Energy die bereits erhältliche ChargeBox entwickelt, die Unternehmenschef Thomas Speidel jüngst bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ zum HPC-Laden im Detail vorgestellt hat. Das ChargeBox-System kann sowohl draußen als auch mit seinen zwei getrennten Ladesäulen in Innenräumen genutzt werden. Das System lädt dauerhaft aus dem jeweils verfügbaren Verteilnetz, speichert und boostet die Ladeleistung auf bis zu 320 Kilowatt.

Mit ChargePost kommt ein weiteres Produkt für diesen Anwendungsfall hinzu. Sie beherbergt zwei Ladesäulen samt Leistungselektronik, Batteriespeicher und Klimatisierung in einem „All-in-One“-System. Auf weniger als zwei Quadratmetern Grundfläche stehen zwei Ladepunkte mit bis zu 300 kW DC-Leistung für ein Fahrzeug und 150 kW bei zwei gleichzeitig ladenden Autos bereit. Die Batteriekapazität variiert zwischen 144 und 201 kWh und – für GP Joule sicher besonders interessant – das Gerät kann mit einer Photovoltaikanlage gekoppelt und durch die Fähigkeit zur Bidirektionalität für Netzdienstleistungen verwendet werden. Bei beiden Produkten – ChargeBox und ChargePost ist eine komplett ebenerdige Installation möglich, die Erdarbeiten überflüssig macht.

ADS-TEC-Energy-Gründer und -CEO Thomas Speidel freut, „dass wir mit GP Joule Connect einen erfahrenen, leistungsstarken Partner gewonnen haben, der sich ganzheitlich auf die gesamte Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energien ausrichtet und dessen Angebote von unseren Speicher- und Ladesystemen vielfältig unterstützt werden. Es ist enorm wichtig, gemeinsam den Ausbau von Ladeinfrastruktur entschieden voranzubringen.“

adstec-energy.com