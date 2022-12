VW-Tochter Elli bietet Zugang zu 400.000 Ladepunkten

Die Volkswagen-Tochter Elli bietet mittlerweile den Zugang zu 400.000 Ladepunkten in Europa. Das nach eigenen Angaben größte Ladenetz in Europa soll mehr als 800 Anbieter in 27 Ländern umfassen.

Elli setzt hierfür auf zahlreiche Kooperationen und Partnerschaften, u.a. mit Energieversorgern wie Enel und Iberdrola, dem Mineralölkonzern BP oder auch Ionity. Innerhalb von anderthalb Jahren hat sich die Abdeckung an Ladepunkten dadurch verdoppelt.

Vor wenigen Monaten konnte das Ladenetz durch eine Kooperation mit BP Pulse in Großbritannien um 6.800 Ladestationen erweitert werden. Zuletzt folgte die Anbindung von 24.000 Ladestationen von Vattenfall in Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und Schweden sowie 1.000 Fastned-Schnellladestationen in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Belgien, Frankreich und der Schweiz.

Als Mobility Service Provider wendet sich Elli laut eigener Aussage an Fahrer von „Elektroautos sämtlicher Hersteller“. Die VW-Tochter betreibt darüber hinaus auch die Ladedienste der Marken VW, Skoda und Seat/Cupra. Im Januar folgt mit Audi ein weiterer Hersteller. Der 2019 gestartete e-tron Charging Service wurde noch in Zusammenarbeit mit Digital Charging Solutions (einem Joint Venture von BMW, Mercedes und BP) angeboten. Für das neue Ladeangebot arbeiten die Ingolstädter allerdings mit der Volkswagen Group Charging GmbH und deren Marke Elli zusammen.

