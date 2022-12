Ultium Cells erhält Darlehen über 2,5 Milliarden Dollar

Ultium Cells, das Batteriezellen-Joint-Venture von General Motors und LG Energy Solution, hat ein Darlehen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar für den Bau seiner drei US-Werke gewährt bekommen. Darlehensgeber ist das US-Energieministerium (DOE) über sein Loan Programs Office (LPO).



Das Darlehen soll zur Finanzierung von Ultium Cells‘ Batteriezellenwerken in Ohio, Tennessee und Michigan beitragen. Im September 2022 hat das Joint Venture von GM und LGES bereits mit der Produktion von Batteriezellen in seinem ersten Werk in Warren im US-Bundesstaat Ohio begonnen. Das zweite Werk in Spring Hill in Tennessee soll Ende 2023 den Betrieb aufnehmen und nach neuesten Informationen größer ausfallen als ursprünglich geplant. Das dritte Werk von Ultium Cells wird in Lansing, Michigan, gebaut und soll Ende 2024 die Produktionsbänder anwerfen. Und: Im Sommer gab es darüber hinaus Gerüchte über ein viertes Werk des Batterie-Joint-Ventures von GM und LGES.

Das Darlehen kommt nun nicht überraschend. Bereits im Juli gab das LPO eine vorbehaltliche Zusage dafür. Nach Angaben des US-Energieministeriums handelt es sich um „das erste abgeschlossene Darlehen des LPO ausschließlich für ein Projekt zur Herstellung von Batteriezellen im Rahmen des ATVM-Programms (Advanced Technology Vehicles Manufacturing)“.

Das gewährte Darlehen passt zur Förderpolitik der Biden-Administration, die unter anderem die Stärkung der amerikanischen Fertigung und heimischer Lieferketten im Batteriebereich anstrebt. Im Oktober rief Präsident Joe Biden etwa die American Battery Materials Initiative ins Leben, die mit Zuschüssen des DOE in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar den Aufbau der Lieferkette für Batterierohstoffe und -materialien unterstützen soll.

Laut US-Energieministerin Jennifer M. Granholm wird das Darlehen für Ultium Cells die inländische Produktion von Batteriezellen ankurbeln. „Diese ist notwendig, um unsere Abhängigkeit von anderen Ländern zu verringern, um die steigende Nachfrage zu befriedigen und die Ziele von Präsident Biden zu unterstützen, nämlich die breite Einführung von Elektrofahrzeugen sowie die Verringerung der CO2-Emissionen durch Verbrenner-Fahrzeuge.“

energy.gov