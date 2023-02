„Vorschau auf den H2 Mobility Tankstellenausbau“ – Nikolas Iwan von H2 Mobility

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Nikolas Iwan, Geschäftsführer von H2 Mobility Deutschland, gab bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ eine Vorschau auf den Tankstellenausbau von H2 Mobility. Das Unternehmen setzt auf Infrastruktur für Wasserstoff-Nutzfahrzeuge.

Die vom BMDV geführten Cleanroom-Gespräche mit den Herstellern haben ergeben, dass die erste Welle der E-Lkw Batterie-elektrisch sein wird. Bis 2030 wird jedoch auch mit rund 17.000 Brennstoffzellen-Lkw auf deutschen Straßen gerechnet. „Unsere Prognose für den Lkw-Hochlauf deckt sich mit den Zahlen der Leitstelle aus den Cleanroom-Gesprächen, vielleicht ein bisschen optimistischer“, sagte Nikolas Iwan. In seinen Ausbauplänen für das Netz an Wasserstoff-Tankstellen stehen die Nutzfahrzeuge im Fokus. „Das Geschäftsmodell für kleinere Fahrzeuge sehe ich – wenn er denn kommt – für Anfang der 2030er Jahre.“

Für die Nutzfahrzeuge setzt H2 Mobility auf 350 bar anstelle der heute noch an den meisten Tankstellen verbreiteten 700 bar. „Das ist eine erprobte und robuste Technologie, um größere Mengen Wasserstoff zu bewegen“, so Iwan. „Zudem benötigt man weniger Energie für das Komprimieren und weniger Verschleißteile. So kann der Wasserstoff mit 350 bar 1,00 bis 1,50 Euro günstiger angeboten werden als mit 700 bar.“

Sein „Problem“: H2 Mobility betreibt inzwischen zwar etwas über 100 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland – aufgrund der früheren, auf Autos bezogenen Ausrichtung handelt es sich dabei aber überwiegend um 700-bar-Standorte. Bis Ende 2023 will H2 Mobility in Deutschland 30 Tankstellen für schwere Lkw und Busse betreiben. Dabei sollen auch an bestehenden Standorten Anlagen mit 350 bar nachgerüstet werden. „Das klingt einfach, ist technisch aber ein anspruchsvoller Schritt“, berichtet Iwan. Der Manager blickt aber auch weiter nach vorne: „In den nächsten Jahren werden wir neue Standorte bauen, die nichts mehr mit den aktuellen H2-Tankstellen zu tun haben – weil sie eine bis zu 15 Mal größere Kapazität bieten werden.“

Noch ist Nikolas Iwan Geschäftsführer von H2 Mobility Deutschland. Doch der Wasserstoff-Tankstellenbetreiber hat kürzlich einen Wechsel in der Geschäftsführung angekündigt. Nikolas Iwan wird als Geschäftsführer zurücktreten. Künftig wird ein Trio das Unternehmen leiten. Iwan wird H2 Mobility allerdings nicht ganz verlassen: Er wird „im Laufe dieses Jahres“ als Executive Chairman of the Board den Beiratsvorsitz übernehmen.