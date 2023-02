Hubject und EvGateway schließen Roaming-Vereinbarung

Hubject hat eine Kooperation mit dem Ladeinfrastrukturanbieter EvGateway für Nordamerika und Europa bekanntgegeben. EvGateway tritt nicht nur dem Intercharge-Netz bei, sondern nutzt auch weitere Dienste von Hubject.

Durch die Nutzung des gesamten Umfangs der eRoaming- und Plug&Charge-Dienste von Hubject vereinfache EvGateway sowohl die Authentifizierungs- als auch die Autorisierungsprozesse für seine Kunden und garantiere durch den Beitritt zum Intercharge-Netzwerk die vollständige Interoperabilität seiner Ladelösungen, wie es in einem Blogeintrag von Hubject heißt. EvGateway bietet schlüsselfertige Lösungen, um die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge optimal zu verwalten.

Wichtig für das Nordamerika-Geschäft von EvGateway: Mit der Plug&Charge-Lösung von Hubject und dem Beitritt zum Intercharge-Netzwerk erfüllt EvGateway laut der Hubject-Mitteilung die Anforderungen, die die US-Regierung an die Schaffung eines nationalen Netzes von Ladestationen gestellt hat – etwa den einfachen Zugang per Roaming.

„Wir freuen uns, mit EvGateway einen starken strategischen Partner zu gewinnen, der mit uns bei der Expansion von eRoaming und Plug&Charge in Nordamerika und darüber hinaus zusammenarbeitet. Gemeinsam bauen wir ein zukunftssicheres eMobility-Ökosystem auf, das auf Interoperabilität und Zugänglichkeit basiert“, sagt Trishan Peruma, CEO von Hubject North America. Reddy Marri, CEO von EvGateway, ergänzt: „Unsere Kunden in den Vereinigten Staaten, aber auch in internationalen Märkten wie Lateinamerika, Europa und Asien werden von dieser Partnerschaft immens profitieren. Wir werden in der Lage sein, die Einführung von eMobilität zu beschleunigen, indem wir mit den eRoaming- und Plug&Charge-Angeboten von Hubject ein einfach zu bedienendes Lade-Ökosystem schaffen.“

Das Intercharge-Netz umfasst inzwischen mehr als 500.000 angeschlossene Ladepunkte, die von über 1.250 B2B-Partnern betrieben werden.

hubject.com