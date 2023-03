Regiobus Hannover nimmt 15 eCitaro in Betrieb

Regiobus Hannover wird ab März 15 Elektrobusse von Daimler Buses als Ersatz für Dieselbusse im regulären Linienbetrieb zwischen Wunstorf und Hannover sowie Gehrden und Hannover einsetzen. Die Ladeinfrastruktur wird noch weiter ausgebaut.

Die 15 E-Busse und die Ladeinfrastruktur hierfür werden wie berichtet vom Bund gefördert. Die Gesamtkosten für die Fahrzeuge beziffert Regiobus auf rund 10,5 Millionen Euro, wovon der Bund bekanntlich 80 Prozent der Mehrkosten zu Dieselbussen übernimmt. Die Ladeinfrastruktur kostet demnach insgesamt sieben Millionen Euro, hier fördert das BMUK 40 Prozent.

Die Einrichtung der Ladetechnik auf dem Betriebshof in Wunstorf wird derzeit fertig gestellt. Es handelt sich dabei um eine Übergangslösung, die bis zur Inbetriebnahme des neu geplanten Betriebshofs in Weetzen als Ladeinfrastruktur dient. Der Aufbau einer weiteren Ladeinfrastruktur in Form von sieben Pantographen am ZOB Hannover ist in Planung.

Mit den 322 kWh großen Batterien sollen die 15 Fahrzeuge jeweils bis zu 200 Kilometer weit fahren können. Der Einsatz ist auf den „sprintH“-Linien 500 und 700 zwischen Hannover – Gehrden, bzw. Hannover – Wunstorf geplant. Sie bieten 36 Sitz- und 42 Stehplätze sowie eine umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung.

Bisher bestand die Flotte von Regiobus Hannover vor allem aus Dieselfahrzeugen. Da im Zuge der Flotten-Modernisierung jetzt die 15 E-Busse beschafft wurden, sollen pro Jahr 550.000 Liter Diesel und somit 1,43 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Die Feinstaubbelastung soll um 64 Kilogramm sinken.

„Der nun beginnende Weg in die E-Mobilität der Regiobus ist sorgfältig und gut vorbereitet worden“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Toboldt. „Allein durch die Umstellung von Diesel auf Strom erreichen wir mit den 15 E-Bussen eine Einsparung von 1,43 Tonnen CO2 im Jahr und leisten einen immensen Beitrag zu einer gesünderen Luft in der gesamten Region Hannover.“

Die 15 eCitaro von Regiobus sind aber nicht die ersten eCitaros im Großraum der niedersächsischen Landeshauptstadt: Der dortige ÖPNV-Betreiber ÜSTRA hatte bereits 2019 48 Exemplare bestellt und war auch unter den ersten Kunden, die im April 2021 den Gelenkbus eCitaro G mit der neuen Batterie-Generation erhalten hatte. Die ersten Buslinien hat die ÜSTRA bereits komplett auf E-Busse umgestellt, im Laufe diesen Jahres sollen alle sechs Innenstadt-Linien nur noch elektrisch bedient werden.

regiobus.de