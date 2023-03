Compleo nennt erste Details zu „Big Five“-Produkten

Compleo Charging Solutions hat seine neue Produktstrategie „Big Five“ vorgestellt. Diese sieht fünf Produkte in jeweils vier bis sechs Varianten für das Laden zu Hause, im Unternehmen und unterwegs vor. Einen HPC-Lader will Compleo in wenigen Wochen vorstellen.

Für regelmäßige Leser von electrive.net sind beide Entwicklungen im Grunde genommen nicht neu: Sowohl die neue HPC-Generation als auch die fokussierte Strategie auf wenige Produkte hatte der neue Compleo-CEO Jörg Lohr im November 2022 im Interview angekündigt. Im Zuge der Bestandsaufnahme der 347 aktiven Artikelnummern hatte man „alle Produkt-Eigenschaften aufgelistet, verglichen und gruppiert. Herausgekommen ist ein Konzept, das wir intern „Big Five“ nennen – fünf Produktlinien mit jeweils fünf Varianten“, so Lohr damals. Im finalen Konzept sind nun „vier bis sechs Varianten“ der fünf Produkte dabei herausgekommen.

Damit stelle sich Compleo „jetzt zukunftsstark und kundenfokussiert auf und schafft damit eine starke Basis zur weiteren Verbesserung von Qualität und Lieferzeiten“, wie es in der Mitteilung heißt. Die neue Strategie untermauere Compleos Neuausrichtung. Diese wurde zwar schon unter Lohr seit Anfang September vorangetrieben, seit der Anmeldung der Insolvenz in Eigenverwaltung kurz vor Weihnachten ist die Neuausrichtung für das Unternehmen und die Mitarbeitenden jedoch dringlicher denn je geworden.

Bei den fünf Produktfamilien handelt es sich um Wallboxen, Ladesäulen für die geschlossene und halb-öffentliche Nutzung, öffentliche Ladestationen, DC-Schnelllader sowie High-Power-Charging (HPC). Das neue HPC-Angebot geht im Sommer 2023 an den Start. Bereits getätigte Bestellungen, Verträge und Forecasts bei der Compleo Charging Solutions AG sollen laut der Mitteilung „noch mit zuvorigen Produktvarianten umgesetzt“ werden, die „Versorgung mit Ersatzteilen und Co.“ sei dabei für die Lebensdauer der Produkte gesichert, wie es in der Mitteilung heißt. Aus der Lade-Branche war zuletzt bereits zu hören, dass Compleo neue Aufträge für auslaufende Produktlinien nicht mehr annehmen wollte.

Bei der Wallbox-Familie handelt es sich um die bekannte Compleo eBox Professional – also jene Wallbox, die Compleo im Zuge der Übernahme von Innogy eMobility Solutions in sein Portfolio aufgenommen hatte. Die von Compleo selbst entwickelte Wallbox-Serie Solo und die Wallboxen der ebenfalls übernommenen Wallbe werden somit eingestellt.

Bei den Ladestationen für geschlossene und halb-öffentliche Nutzung setzt das Dortmunder Unternehmen auf die Compleo DUO (2 x bis zu 22 kW AC). In diese All-in-One-Ladestation sind alle wichtigen Komponenten bis hin zur eichrechtskonformen Abrechnung integriert. Die DUO eignet sich für Unternehmen, Parkplätze von Handelsunternehmen und Flottenladung.

Für öffentliche AC-Ladestationen setzt Compleo ebenfalls auf die DUO, jedoch mit einem integrierten Payment-Terminal, um die Vorgaben der deutschen Ladesäulenverordnung (LSV) zu erfüllen. Über das Terminal ist die Ad-hoc-Bezahlung via Karte oder Smartwatch möglich.

Im Falle des DC-Ladens bleibt die bekannte Cito 500 im Programm. Sie ermöglicht das Laden mit bis zu 50 kW DC und gleichzeitig einer AC-Ladung mit bis zu 22 kW für ein zweites Fahrzeug. „Ein Plus für Betreiber ist die einfache und eichrechtskonforme Abrechnung“, so Compleo.

Produktfamilie Nummer fünf ist die neue HPC-Generation, die in wenigen Wochen vorgestellt werden soll. Mit dem ultraschnellen Laden sollen Anwendungen an Tankstellen oder Autobahnen bedient werden können, so Compleo. Zuletzt werden solche HPC aber auch vermehrt an Einzelhandelsfilialen aufgebaut.

„Mit diesem verschlankten und leistungsstarken Portfolio sind wir bestens für die Zukunft gerüstet und können Anwender optimal unterstützen. Kunden und Partner profitieren von einem Plus an Transparenz und Planbarkeit – alles im Zeichen innovativer, effizienter und komfortabler Ladeerlebnisse“, sagt Jörg Lohr. „Wir konnten in den vergangenen Jahren bereits so manche Vorreitertechnologie auf den Markt bringen, etwa LSV- und eichrechtskonforme Lösungen. Umso stolzer sind wir, im Sommer mit einem neuen HPC-Angebot an den Start gehen zu können, das in dieser Art abermals einzigartig sein wird.“

Quelle: Info per E-Mail