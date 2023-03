Deftpower wird Fisker-Partner für öffentliches Laden

Fisker hat Deftpower zu seinem europäischen Partner für öffentliche Ladeinfrastruktur ernannt. Besitzer des Fisker Ocean erhalten durch die Partnerschaft über eine eigene App Zugriff auf über 425.000 öffentliche Ladestationen von 900 Betreibern.

Das öffentliche Laden über die App „Fisker Flex Charge“ soll „zu transparenten Preisen“ erfolgen, wie es in einer Mitteilung von Fisker heißt. Sprich: Es gibt wohl keine einheitlichen Konditionen für die Fisker-Kunden, sondern man sollte sich vor jedem Ladevorgang in der App über die jeweiligen Preise informieren. Die Ladestationen des Deftpower-Netzes sollen auch über das integrierte Navigationssystem in den Fahrzeugen gefunden werden können.

Eine Ausnahme gibt es für die frühen Kunden: Besitzer eines neuen Fisker Ocean, der bis zum 31. März 2024 geliefert und zugelassen wird, wird über die App zudem die Möglichkeit geboten, ein Jahr lang kostenlos an über 30.000 Ladepunkten im Allego-Netz zu laden.

„Mit Deftpower bieten wir Fisker-Besitzern eine umfassende europäische öffentliche Ladelösung bei Lieferung. Sobald sie ihren neuen Fisker Ocean erhalten, wollen unsere Besitzer praktische und leicht zu findende öffentliche Ladestationen, ein nahtloses Erlebnis bei der Verwendung eines öffentlichen Ladegeräts und supereinfache Zahlungsoptionen“, sagt CEO Henrik Fisker. „Die Partnerschaft mit Deftpower bietet unseren Besitzern einen hervorragenden Ladekomfort und eine hervorragende Auswahl.“

In Nordamerika hat Fisker kürzlich ChargePoint zu seinem Partner für öffentliches Laden ernannt. Für die Bereitstellung von Heimladelösungen kooperiert Fisker wie berichtet in Europa und Nordamerika mit Wallbox Chargers.

businesswire.com