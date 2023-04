Skandinavien: Quantron kooperiert mit Norwegian Hydrogen

Die Quantron AG und Norwegian Hydrogen, ein Hersteller von grünem Wasserstoff und Betreiber von Wasserstofftankstellen, haben eine auf fünf Jahre angelegte strategische Zusammenarbeit zur Einführung von Wasserstoff-betriebenen Schwerlast-Lkw in Skandinavien vereinbart.

Norwegian Hydrogen soll als Quantrons bevorzugter Wasserstoff-Lieferant in den skandinavischen Ländern grünen Wasserstoff über seine Produktionsanlagen bereitstellen. Die dortigen H2-Tankstellen betreibe künftig eine neu gegründete Tochtergesellschaft namens Vireon, teilen die Augsburger mit. Und: „Ziel der Partnerschaft ist es, den Übergang zu einer emissionsfreien Logistik in den Ländern Norwegen, Island, Schweden, Finnland und Dänemark zu beschleunigen.“ Quantron selbst wird sich um die Bereitstellung von H2-Lkw in diesen Ländern kümmern.

Der Schwer-Lkw Quantron QHM FCEV bietet dem Unternehmen zufolge „je nach Kundenwunsch eine Reichweite von bis zu 1.500 km und sei damit ideal für Langstreckentransporte geeignet. Durch die Zusammenarbeit mit Norwegian Hydrogen will Quantron sein Geschäftsmodell namens Quantron-as-a-Service auf Skandinavien übertragen. Dabei können Kunden sich ohne hohe Anschaffungskosten das gesamte Ökosystem für die Wasserstoff-Logistik als Dienstleistung bereitstellen lassen.

Für CEO Michael Perschke setzt Quantron einen neuen Standard im emissionsfreien Transport von Personen und Gütern. „Unser Ziel ist es, umfassende Lösungen anzubieten, die nicht nur die Fahrzeuge selbst, sondern auch Energielieferungen und die notwendige Infrastruktur umfassen. Mit Norwegian Hydrogen haben wir einen hervorragenden Partner gefunden, um unsere Ambitionen auf dem skandinavischen Markt zu verwirklichen.“

Jens Berge, CEO von Norwegian Hydrogen, schildert, dass man eine eigene Tochtergesellschaft gegründet habe, um ein Netz von Wasserstofftankstellen entlang wichtiger Verkehrskorridore in der nordischen Region aufzubauen. „Die Vereinbarung mit Quantron trägt wesentlich zu unserer ehrgeizigen Wachstumsstrategie bei. Es ist auch eine große Anerkennung, von einem so innovativen und führenden Unternehmen wie QUANTRON als strategischer Partner ausgewählt worden zu sein.“

Norwegian Hydrogen gibt als Geschäftsinhalt an, ein Netz von Produktionsstätten und Verteilungssystemen für Wasserstoff aufbauen und betreiben zu wollen. Das Unternehmen wird dabei nach eigenen Angaben von einer Gruppe industrieller Eigentümer wie der Flakk-Gruppe, Hexagon Purus, Hofseth International, Tafjord und Mitsui & Co. unterstützt. Ansässig ist Norwegian Hydrogen im norwegischen Ålesund, weitere Büros unterhält die Firma in Oslo, Narvik, Helsinki, Kopenhagen und Stockholm.

Die kürzlich gegründete Tochter Vireon soll als „führende Wasserstofftankstellenbetreiberin in den nordischen Ländern für schwere Nutzfahrzeuge“ positioniert werden. Sie sei bereits mit dem Bau von H2-Tankstellen für schwere Nutzfahrzeuge in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland beschäftigt, heißt es.

