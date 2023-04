Brühl stellt Stadtbuslinien auf Wasserstoff um

In Brühl bei Köln sind sechs neue Wasserstoffbusse in den Linienbetrieb gegangen. Es handelt sich um sechs Solaris Urbino 12 Hydrogen. Betankt werden die H2-Busse an einer mobilen Wasserstofftankstelle der Westfalen Gruppe.

Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um eine containerbasierte Fast-Fill-Lösung für Betankungen mit 350 bar, die in Zusammenarbeit mit dem britischen Unternehmen NanoSun entwickelt wurde. Zudem sei es „die deutschlandweit erste mobile Wasserstofftankstelle im Dauerbetrieb“. Die Tankstelle steht übrigens auf dem Parkplatz des Eisenwerks, „da auf dem dortigen Parkplatz ein idealer und zum momentanen Zeitpunkt ungenutzter Raum für die Aufstellung der mobilen Tankstelle zur Verfügung steht“, wie es in der Mitteilung heißt.

Somit sind in Brühl nun insgesamt sieben Wasserstoffbusse unterwegs. Der A330 FC von Van Hool ist sogar bereits seit 2014 im Einsatz. Damit sei der öffentliche Stadtverkehr dort nun „nahezu vollständig emissionsfrei“. Dieselbusse kommen nur noch in Stoßzeiten während der morgendlichen Schülerverkehre zum Einsatz.

„Wir freuen uns, dass wir mit den neuen Wasserstoffbussen einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten können“, sagt Thomas Isele, Geschäftsführer der Stadtwerke Brühl GmbH. „Mit den neuen wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenbussen im Brühler Stadtverkehr sowie unserem e-Carsharing haben wir zukunftsweisende Technologien im Einsatz für eine emissionsfreie Mobilität.“

Und weil die Solaris-Busse eine vergleichbare Reichweite gegenüber der „derzeit eingesetzten Dieselbussen“ haben und „fast ebenso schnell getankt werden“, wird es im Betriebsablauf keine Anpassungen geben. Die Befüllung eines Brennstoffzellen-Busses dauert damit weniger als 20 Minuten, so der RVK. Da der Tankstellen-Container bis zu 230 Kilogramm Wasserstoff aus mehreren Flaschen abgeben kann, seien etwa zehn Vollbetankungen von Brennstoffzellen-Bussen in einem Turnus möglich. Ist ein Container leer, wird dieser neu befüllt oder einfach durch einen vollen Container ausgetauscht. Zur Quelle des Wasserstoffs gibt es in der Mitteilung keine Angaben.

Der Verkehrsdienstleister Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) setzt auch in anderen Gebiete auf die Brennstoffzelle. Ende Mai 2022 hatte der RVK deswegen 100 Brennstoffzellen-Busse bei Solaris und Wrightbus bestellt. So wurden beispielsweise Anfang 2022 auch in Hürth fünf neue Solaris Urbino 12 Hydrogen eingeflottet – zusätzlich zu den elf Brennstoffzellen-Busse von Van Hool, die dort bereits im Einsatz waren. Und in Wesseling bei Köln hat der RVK die Stadtbuslinien zum Jahresbeginn komplett auf Wasserstoff umgestellt. Auch dort sind die 12-Meter-Busse von Solaris im Einsatz.

