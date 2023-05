SK On entwickelt Anodenmaterialien mit Westwater Resources

Der südkoreanische Batteriezellen-Hersteller SK On kooperiert mit dem US-amerikanischen Graphit-Unternehmen Westwater Resources, um Anodenmaterialien für seine Batterien zu entwickeln. Auch eine spätere Belieferung mit Anodenmaterialien ist möglich.

Sollte das Entwicklungsprojekt erfolgreich abgeschlossen werden, will SK On in Betracht ziehen, Anodenmaterialien von Westwater zur Verwendung in seinen Fabriken in den USA zu beziehen, wie es in der Mitteilung der Südkoreaner heißt. Eckdaten zu den Entwicklungszielen für das Material oder ein Zeitplan werden allerdings nicht genannt.

Mit Anodenmaterialien aus US-Produktion könnte SK On umgangssprachlich ausgedrückt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen könnte die Lieferkette für die bestehenden und im Bau befindlichen US-Batteriefabriken abgesichert werden, zum anderen will SK On durch die Partnerschaft mit Westwater ausdrücklich vom Inflation Reduction Act (IRA) der US-Regierung profitieren.

SK On betreibt derzeit zwei eigene Batteriezellen-Fabriken im US-Bundesstaat Georgia. Der südkoreanische Batterieproduzent baut zudem im Rahmen des Joint Ventures BlueOval SK zusammen mit Ford drei US-Batteriefabriken – zwei in Kentucky und eine in Tennessee. Vor einigen Tagen hat SK On darüber hinaus zusammen mit dem Hyundai-Konzern ein Joint Venture zur Produktion von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge im US-Bundesstaat Georgia gegründet.

Westwater Resources wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Centennial, Colorado. Das auf die Entwicklung von Anodenmaterialien aus Naturgraphit spezialisierte Unternehmen besitzt zudem die Rechte zur Erkundung und zum potenziellen Abbau der Coosa-Graphitlagerstätte im Coosa County in Alabama. In dem Bundesstaat, konkret in Kellyton, baut Westwater derzeit eine Graphitverarbeitungsanlage mit einer anfänglichen Kapazität von 7.500 Tonnen pro Jahr.

„Mit dieser Vereinbarung werden wir weiterhin nach Optionen suchen, die unsere Materiallieferkette in Nordamerika stärken und sicherstellen, dass wir dazu beitragen können, die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den USA zu decken“, sagt Sun Heeyoung, SK On-Vizepräsident für den Bereich Advanced Research. Terence Cryan, Executive Chairman von Westwater, ergänzt: „Die Entwicklungsvereinbarung mit SK On ist ein weiterer wichtiger Fortschritt im Graphitgeschäft von Westwater, und wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit einem weltweit führenden Batteriehersteller. Nach der Verabschiedung des Inflation Reduction Act haben viele Batteriehersteller versucht, sich nordamerikanisches Anodenmaterial aus unserem Werk in Kellyton zu sichern.“

