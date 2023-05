eMobility update: Honda zeigt SUV e:Ny1 / Northvolt-Zellfabrik in Heide / Maxus Mifa 9 eingepreist

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“! Das sind zum Start in die kurze News-Woche unsere wichtigsten Themen: Fortschritte bei der Batteriefabrik in Heide ++ Maxus nennt Preise für neue Modelle ++ Honda zeigt kompakten SUV für Europa ++ Software-Probleme bei Volvo und Polestar ++ Und Zahlen vom Deutschen Elektro-Busmarkt ++

#1 – Fortschritte bei Northvolt-Zellfabrik in Heide

Die Vorbereitungen des schwedischen Batteriezellen-Herstellers Northvolt für eine Fabrik in Deutschland kommen voran. So haben die beiden Standort-Gemeinden in Schleswig-Holstein die nächste Phase des Genehmigungsverfahrens eingeläutet. Außerdem kann Northvolt mit einer umfassenden Förderung rechnen.

#2 – Maxus: Mifa 9 und T90 EV eingepreist

Die chinesischstämmige Marke Maxus hat die Bestellbücher für ihren Elektro-Van Mifa 9 geöffnet. Der Siebensitzer startet in Deutschland zu Brutto-Listenpreisen ab rund 69.000 Euro. Auch der elektrische Pickup T90 EV ist in Deutschland inzwischen bestellbar – dazu gleich mehr.

#3 – Honda zeigt Elektro-SUV e:Ny1 für Europa

Honda hat sein zweites Elektromodell für den europäischen Markt präsentiert. Das vollelektrische Kompakt-SUV soll die wachsende Kundennachfrage nach vollelektrischen SUV im B-Segment erfüllen. Es basiert auf der einer neu entwickelten Elektro-Architektur von Honda. Dabei handelt es sich um eine Plattform mit Frontantrieb. Der E-Motor des neuen Modells leistet 150 kW sowie 310 Newtonmeter Drehmoment.

#4 – Volvo EX90 und Polestar 3 verzögern sich

Die Elektromodelle Volvo EX90 und Polestar 3 werden später in Produktion gehen als bisher geplant. Wie Volvo Cars mitteilt, wird der Produktionsstart des EX90 auf das erste Halbjahr 2024 verlegt. Der Hersteller benötigt demnach mehr Zeit für die Fertigstellung der Software.

#5 – Deutscher Busmarkt wächst um 145 E-Busse

Zum Schluss schauen wir noch kurz auf den Busmarkt: Im ersten Quartal 2023 wurden in Deutschland 145 neue Batterie-elektrische Busse zugelassen. Ein genauer Blick auf die Zulassungsdaten offenbart, welche Hersteller zwischen Januar und März besonders zum Zug kamen: Einmal mehr konnte sich Mercedes-Benz den obersten Platz auf dem Siegertreppchen sichern.

