Jeep mit Umweltbonus-Garantie für Avenger Elektro

Der Jeep Avenger Elektro ist in den Showrooms der deutschen Jeep-Händler angekommen. Für gut 2.000 Privatkunden garantiert das Unternehmen bei Bestellung bis 30. Juni eine Auslieferung bis Mitte Dezember 2023 – und damit den Umweltbonus in aktueller Höhe.

Für Käufer des Elektro-Jeep mit Liefertermin in diesem Jahr beträgt der BAFA-Umweltbonus 7.177,50 Euro (4.500 staatlicher Anteil, 2.677,50 Herstelleranteil). Konkret garantiert der Hersteller diese Summe insgesamt 2.023 Privatkunden, die den Avenger bis zum 30. Juni ordern und ihn dann vor Mitte Dezember erhalten sollen. Ab dem 1. Januar 2024 wird der staatliche Anteil an der Umweltprämie für Elektrofahrzeuge bekanntlich um 1.500 Euro auf 3.000 Euro reduziert. Umweltbonus-Garantien für Bestellungen bis zum 30. Juni gibt es auch für andere Modelle wie den Kia Niro EV, den Renault Megane E-Tech Electric und den Dacia Spring.

Mit dieser Aktion „beschleunigt Jeep den Weg zur vollständigen Elektrifizierung seines Modell-Angebots in Deutschland“, äußert die Stellantis-Marke in einer knappen Mitteilung. Die Bestellbücher für für alle Versionen des Avenger hatte Jeep im Januar geöffnet. Das Sondermodell „1st Edition“ war bereits früher zu Preisen ab 39.900 Euro verfügbar, seit Januar sind aber auch die anderen Ausstattungslinien bestellbar. Hier starten die Preise in Deutschland zwischen 38.500 und 43.500 Euro.

Ende Januar hatte Stellantis dann mit der Serienproduktion des Jeep Avenger begonnen. Die erste BEV-Baureihe der Marke Jeep läuft seitdem im polnischen Stellantis-Werk Tychy vom Band. Bei der Technik bietet das Modell die bekannten Daten anderer Stellantis-Modelle der aktuellen Generation: Zum Einsatz kommt im Avenger ein Elektromotor mit 115 kW, der mit einem 54-kWh-Akku (50,8 kWh netto) kombiniert wird. Den WLTP-Verbrauch gibt Jeep mit 15,8 kWh/100 km an. Bis zu 392 Kilometer (kombiniert) nach WLTP sollen möglich sein. Der Akku kann mit bis zu 100 kW DC geladen werden. Die Ladezeit liegt von 20 auf 80 Prozent bei 24 Minuten. Von den anderen Stellantis-Modellen ist bekannt, dass der Standard-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent 30 Minuten dauern soll. Die AC-Ladeleistung liegt bei 11 kW.

media.stellantis.com