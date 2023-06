Hyundai garantiert Privatkunden in Deutschland bei Bestellung eines Ioniq 5 oder Ioniq 6 bis zum 31. Juli 2023 bei einem teilnehmenden Vertragshändler die derzeit geltende BAFA-Förderung. Das betrifft Fahrzeuge, die erst 2024 ausgeliefert werden – und dann eine geringere Förderung erhalten würden.

Sollte das Fahrzeug erst nach dem 31. Dezember 2023 den Kunden erreichen, gleicht Hyundai den reduzierten Anteil am staatlichen Umweltbonus aus, wenn sonst alle Voraussetzungen für den Umweltbonus vorliegen, wie es in der Mitteilung von Hyundai Motor Deutschland heißt: „Die Hyundai Motor Deutschland GmbH möchte mit der Garantie Unsicherheiten bei Interessenten von vorne herein ausschließen.“ Ab dem 1. Januar 2024 wird der staatliche Anteil an der Umweltprämie für Elektrofahrzeuge bekanntlich um 1.500 Euro auf 3.000 Euro reduziert, Gewerbekunden können bereits ab dem 1. September 2023 keine Anträge mehr stellen.

Allerdings gilt die Hyundai-Garantie nur für die E-GMP-Modelle Ioniq 5 und Ioniq 6 – also die 800-Volt-Modelle der Koreaner. Der überarbeitete Kona EV wird in der Mitteilung nicht erwähnt. „Die aktuellen Förderungs-Regelungen sorgen auch bei Interessenten für Fahrzeuge unserer sehr erfolgreichen Submarke Hyundai Ioniq für Verunsicherung. Mit unserer neuen Garantie, bei Bestellung bis zum 31. Juli 2023, schaffen wir Klarheit für alle Privatkunden beim Kauf der Modelle Ioniq 5 und Ioniq 6 – auch wenn das gewünschte Elektroauto erst im neuen Jahr vor der Tür stehen sollte“, sagt Hyundais Deutschland-Chef Jürgen Keller.

Laut der Mitteilung gewährt Hyundai die Differenz-Auszahlung aber nur, wenn ein bis zum 31. Juli bestelltes Fahrzeug erst in 2024 ausgeliefert wird. Den Fall, dass das für 2023 vorgesehene Umweltbonus-Budget von 2,1 Milliarden Euro vor Jahresende ausgeschöpft sein könnte, erwähnt die Deutschland-Zentrale der Koreaner derzeit nicht. Die Antwort auf eine Nachfrage unserer Redaktion, wie mit solchen Kunden umgegangen werden soll, steht noch aus. Sobald sie vorliegt, werden wir die Information an dieser Stelle nachreichen.

Ebenfalls im Juni hatte Volkswagen eine Umweltbonus-Garantie für die ID.-Familie verkündet – im Falle der Wolfsburger ist eine Bestellung bis Ende August möglich, damit das Fahrzeug noch garantiert in diesem Jahr ausgeliefert wird. Sollte Volkswagen den zugesagten Liefertermin nicht einhalten können, werde man den Differenzbetrag zwischen der Fördersumme 2023 und 2024 sowohl für den Hersteller- als auch für den Bundesanteil erstatten.

Umweltbonus-Garantien für Bestellungen bis zum 30. Juni gibt es von anderen Herstellern bereits für die Modelle Kia Niro EV, Renault Megane E-Tech Electric, Dacia Spring und Jeep Avenger.

hyundai.news