Allego senkt DC-Ladepreise

Allego führt zum 1. Juli neue ermäßigte Preise für Direktzahlungen an seinen Schnellladern in sechs europäischen Ländern ein. Ab dem Stichtag gelten in Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Schweden und Dänemark an den Allego-Stationen bei Direktzahlung einheitliche Tarife für DC-Ladungen mit bis zu 50 kW und mehr als 50 kW.

In Deutschland sind das 73 Cent pro Kilowattstunde. Bisher gab es bei Allego einen dreigeteilten Tarif in AC-Laden, DC mit bis zu 50 kW und DC über 50 kW. Seit der Preisanpassung im September 2022 wurden in Deutschland für das AC-Laden 60 Cent je Kilowattstunde berechnet, bei DC-Ladern bis 50 kW waren es 75 Cent, bei DC-Ladern über 50 kW 85 Cent je Kilowattstunde. Die Konditionen für das AC-Laden ändern sich laut der Mitteilung nicht, es bleibt also folglich bei 0,60€/kWh in Deutschland.

In Belgien sind es an den DC-Ladern künftig wie in Deutschland 73 Cent, in den Niederlanden 79 Cent. In Schweden und Dänemark ist es mit umgerechnet 75 und 77 Cent ein ähnliches Preisniveau – die Originalangaben liegen bei 8,53 SEK/kWh und 5,75 DKK/kWh. Nur in Frankreich ist das DC-Laden bei Allego mit 0,59€/kWh deutlich günstiger. Allerdings lagen die Kosten für das HPC-Laden an französischen Allego-Stationen im vergangenen Jahr zwischenzeitlich bei 98 Cent.

Die Preissenkung begründet Allego mit geringeren Kosten im Stromeinkauf. „Nach einigen positiven Veränderungen auf dem Energiemarkt sind wir in der Lage, diese Einsparungen an dich weiterzugeben. Unsere Preise gelten jetzt für alle unsere Schnell- und Ultra-Schnellladestationen in ausgewählten Ländern“, heißt es in der Mitteilung.

Die neuen Konditionen gelten bei Zahlungen per Bank- oder Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay oder über sie Smoov-App. Wird mit der Ladekarte eines anderen Mobility Service Providers bei Allego geladen, werden die Konditionen des MSP abgerechnet.

allego.eu