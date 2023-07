Magna unterstützt Fords E-Pickup-Produktion in Tennessee

Der Automobilzulieferer Magna International wird 790 Millionen US-Dollar in drei neue Anlagen im US-Bundestaat Tennessee investieren, um die Produktion des nächsten elektrischen Pickup-Trucks von Ford zu unterstützen – unter anderem bei den Batteriegehäusen.

Ford will in seinem Werk BlueOval City in Tennessee wie berichtet ab 2025 bis zu eine halbe Million vollelektrische Pickup-Trucks der nächsten Generation fertigen. Hier kommt Magna mit seinen nun von der Regierung Tennessees verkündeten Investitionen ins Spiel: Magna wird sich demnach mit zwei Anlagen im Lieferantenpark von BlueOval City ansiedeln, um dort Batteriegehäuse, Fahrzeugrahmen und Sitze für den neuen E-Pickup von Ford zu produzieren.

Magna wird außerdem in Lawrenceburg (Tennessee) ein neues Stanz- und Montagewerk für Fahrzeugrahmen errichten. Alle drei Anlagen von Magna in Tennessee sollen 2025 in Betrieb gehen, so das Büro von Bill Lee, dem republikanischen Gouverneur des Bundesstaats. Verteilt auf die drei Anlagen werde Magna in Tennessee rund 1.300 neue Arbeitsplätze schaffen.

Die beiden Anlagen in der BlueOval City werden von unterschiedlicher Größe sein. Die Produktionshalle für die Batteriegehäuse und Fahrzeugrahmen wird etwas über 74.000 Quadratmeter umfassen (Original-Angabe: 800.000 Quadratfuß), während die Sitz-Fertigung 13.000 Quadratmeter (140.000 Quadratfuß) umfassen soll.

Eine vergleichbare Anlage zur Fertigung von Batteriegehäusen für Elektro-Pickups der Marke Ford betreibt Magna bereits im kanadischen Windsor. Windsor liegt zwar in der Provinz Ontario, ist aber nur durch den Detroit River von der US-Autometropole getrennt. Der Ford F-150 Lightning wird im Rouge Electric Vehicle Center in Dearborn, direkt neben Detroit gelegen, gebaut.

- ANZEIGE -

Bei dem Elektro-Pickup, den Ford in Tennessee bauen will, wird es sich nach den Informationen aus dem Frühjahr nicht um die E-Variante eines bekannten Modells handeln, so wie es Ford beim F-150 Lightning umgesetzt hat. Das dortige Modell wird laut Ford-Angaben unter dem Codenamen T3 entwickelt (für „Trust The Truck“), wobei es sich um einen Elektro-Pickup „der nächsten Generation“ handeln soll. Details und technische Daten sind noch nicht bekannt, Ford hat bisher noch nicht einmal das Segment bestätigt. Der T3 soll aber in neuartigen Herstellungsverfahren produziert werden, Ford-CEO Jim Farley sprach im März von „radikaler Einfachheit, Kosteneffizienz und Qualitätstechnologie“

„Wir begrüßen Magna als ersten Lieferanten für Fords BlueOval City und schätzen die 790-Millionen-Dollar-Investition dieses Unternehmens in Tennessee, die 1.300 Arbeitsplätze und neue Möglichkeiten für Familien schaffen wird“, sagt Gouverneur Bill Lee. Eric Wilds, Chief Sales und Marketing Officer von Magna, ergänzt: „Diese Chance stärkt nicht nur unsere Beziehung zu einem geschätzten Kunden, sondern spiegelt auch die Tiefe und Breite unserer Fähigkeiten im gesamten Fahrzeug wider. Wir sind dem Bundesstaat Tennessee für seine Unterstützung und Partnerschaft dankbar.“

tn.gov