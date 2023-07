Honda e:Ny1 nutzt E-Antrieb von Vitesco

Honda stattet sein in Europa unter dem Namen e:Ny1 vermarktetes neues E-SUV-Modell mit dem integrierten Achsantrieb EMR3 von Vitesco Technologies aus. Es ist laut dem Zulieferer der achte Auftrag für den EMR3.

Der E-Antrieb ist eine 3-in-1-Einheit, die Leistungselektronik, Motor und Untersetzungsgetriebe integriert. Es ist die dritte Generation der integrierten Achsantriebe von Vitesco, EMR steht für Electronics Motor Reducer. Der elektrische Achsantrieb von Vitesco für Honda erreicht bei einem Gewicht von 76 Kilogramm eine Spitzenleistung von 150 kW und ein Drehmoment von 310 Nm.

Der EMR3 ist jedoch nicht der aktuellste E-Antrieb von Vitesco, der Zulieferer hat bereits 2021 den EMR4 vorgestellt, der den Leistungsbereich von 80 bis 230 kW abdecken. Je nach Kundenwusch gibt es den EMR4 als permanenterregten oder als fremderregten Synchronmotor – eben einmal mit Permanentmagneten, die Seltene Erden enthalten, und einmal ohne.

Der EMR3 ist hingegen immer eine PSM mit Permanentmagnet. Diese Generation wurde nur in zwei Leistungsstufen mit 100 oder 150 kW angeboten. Das 100-kW-Modell ist vor allem aus den zahlreichen PSA-Stromern bekannt, aber auch Hyundai setzt in China auf den EMR3 von Vitesco. Laut dem Zulieferer wurde der EMR3 bisher für acht Fahrzeugmarken ausgewählt. Bis zum Juni 2023 wurden über eine dreiviertel Million Einheiten hergestellt, der EMR3 haben „sich als großer Markterfolg für das Unternehmen erwiesen“.

Der Honda e:Ny1 basiert auf der e:N-Architektur F, einer Honda-Plattform für E-Autos mit Frontantrieb. Bei dem Modell handelt es sich um ein viertüriges E-SUV im B-Segment, das mit einem 68,8 kWh großen Akku auf eine WLTP-Reichweite von 412 Kilometern kommen soll. Weitere Daten zu dem Fahrzeug haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

„Es ist eine Ehre für uns, unseren erfolgreichen E-Antrieb an Honda für sein neues e:Ny1 Modell in Europa zu liefern“, sagt Thomas Stierle, Vorstandsmitglied und Leiter der Division Electrification Solutions bei Vitesco Technologies. „Wir sehen dieses Geschäft auch als Bestätigung unserer globalen Strategie mit gut etablierten Produktions- und F&E-Standorten in den weltweiten Kernmärkten.“

