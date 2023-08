Tesla stellt Topmanager für Produktionsausbau in Nordamerika ein

Tesla hat zwei neue Manager verpflichtet, um seine Produktion in Nordamerika auszubauen. Von Bosch ist der deutsche Fertigungs-Spezialist Michael Schmitt zu Tesla gewechselt, vom Pharmariesen Eli Lilly der Manager Michael Hildebrand.

Was das Portal „Electrek“ zuerst berichtete, wird durch das LinkedIn-Profil von Schmitt bestätigt: Michael Schmitt ist nun als „Director Operation Giga Tesla“ von Austin in Texas aus für Tesla tätig. Das legt nahe, dass sich seine Rolle auf die dortige Tesla-Fabrik bezieht – aber womöglich auch auf das geplante neue Tesla-Werk in Mexiko. Denn: Schmitt war über 25 Jahre für Bosch tätig und leitete dabei unter anderem fünf Jahre lang die Autoteilefertigung von Bosch in Mexiko.

Michael Schmitt wird bei Tesla wohl Tom Zhu unterstützen, der Anfang des Jahres zusätzlich zu seiner Rolle als China-Chef und ranghöchstem Manager für den Vertrieb von Tesla im restlichen Asien auch die Aufsicht über die US-Montagewerke des E-Auto-Herstellers sowie über die Vertriebsaktivitäten in Nordamerika und Europa übernommen hat.

Als weiteren neuen Manager hat Tesla Michael Hildebrand verpflichtet. Hildebrand kommt vom Pharmariesen Eli Lilly, wo er 18 Jahre beschäftigt war, und wird bei Tesla als „Head of Gigafactory Nevada Expansion Engineering and Construction” die Erweiterung der Fabrik in Nevada leiten. Der US-Elektroautobauer hatte im Januar bekanntlich einen massiven Ausbau seines Standorts in Nevada mit angekündigt. Geplant ist eine neue Produktionsstätte für Batteriezellen des Formats 4680 mit einer Kapazität von 100 Gigawattstunden pro Jahr und eine weitere für die Serienproduktion des E-Lkw Tesla Semi.

Für die Umsetzung dieser Pläne kalkuliert Tesla mit Investitionen in Höhe von mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar und will 3.000 neue Mitarbeiter einstellen. Nähere Infos etwa zum Zeitplan sind noch nicht publik.

In puncto Personalien gibt es bei Tesla unterdessen auch einen prominenten Abgang: Diese Woche wurde bekannt, dass Zachery Kirkhorn als Finanzchef von Tesla zurückgetreten ist. Kirkhorn verlässt das Unternehmen nach insgesamt 13 Jahren und vier Jahren als Chief Financial Officer (CFO), wird Tesla aber noch bis zum Jahresende zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen. Sein Nachfolger steht mit dem bisherigen Chefbuchhalter Vaibhav Taneja bereits fest.

