Iveco Bus und Solaris gewinnen wohl Mailänder E-Bus-Ausschreibung

Im vergangenen Herbst hatte das Mailänder Nahverkehrsunternehmen ATM die Beschaffung von insgesamt 340 Batteriebussen ausgeschrieben. Nun stehen laut einem italienischen Medienbericht die Gewinner von zwei der drei Lose fest.

Laut dem italienischen Fachportal „Autobusweb“ erhält Iveco Bus den Auftrag zur Lieferung von 205 elektrischen 12-Meter-Bussen. Der Auftrag über 105 Batteriebusse mit einer Länge von 18 Metern geht an Solaris. Beide Lose hatten eine eher ungewöhnliche Anforderung von drei bzw. vier Türen. Üblicherweise werden die zwölf Meter langen Solobusse mit zwei Doppeltüren bestellt und die längeren Gelenkbusse mit deren drei. ATM hatte in der Ausschreibung aber jeweils eine Tür mehr zur Vorgabe gemacht.

Zu dem dritten Los gibt es in dem Artikel von „Autobusweb“ noch keine Aussage. In Los 3 hatte ATM 30 Elektrobusse mit etwa 12 Metern Länge in zwei- und dreitürigen Konfigurationen ausgeschrieben. Diese Fahrzeuge sollen innerhalb von drei Jahren geliefert werden. In den Losen 1 und 2 beträgt die Laufzeit 200 Monate – da sie nicht nur die Lieferung der Fahrzeuge, sondern auch die Full-Service-Wartung im Betrieb umfassen.

ATM hat bereits Elektrobusse von Solaris in seiner Flotte, der Folgeauftrag wird von „Autobusweb“ als erneute Bestätigung für das Vertrauen gesehen. Aber: Es ist der erste Auftrag für den E-Gelenkbus Urbino 18 Electric aus Italien, also dennoch eine Art Premiere. Iveco Bus wird hingegen zum ersten Mal Elektrobusse nach Mailand liefern.

Für die beiden Lose gab es laut dem Bericht fünf bzw. vier Bewerber. Neben Solaris und Iveco Bus haben sich auch demnach BYD und Daimler Buses sowohl an der Ausschreibung für die Solo- als auch die Gelenkbusse beteiligt. Der niederländische Hersteller Ebusco hatte sich nur für die Solobusse interessiert. Details zu den Angeboten der einzelnen Hersteller sind nicht bekannt, laut „Autobusweb“ soll Daimler Buses mit dem eCitaro bzw. eCitaro G in beiden Fällen Letzter geworden sein. Hersteller wie Irizar, MAN oder VDL haben sich nicht beworben.

Im Februar 2022 hatte der Stadtrat von Mailand den Weg für 249 Millionen Euro für das Flottenerneuerungsprogramm von ATM frei gemacht, um bis Juni 2026 insgesamt 350 neue E-Busse und die Infrastruktur hierfür zu beschaffen.

autobusweb.com (auf Italienisch), sustainable-bus.com