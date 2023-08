Nio eröffnet zwei Power Swap Stations in Süddeutschland

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat diese Woche mit Ulm-Seligweiler und Regensburg zwei weitere von insgesamt bisher sieben Batterietausch-Stationen in Deutschland eröffnet. Zudem hat das Unternehmen die Genehmigungen für vier weitere Power Swap Stations erhalten.

Die Batterietausch-Station (von Nio als Power Swap Station oder kurz PSS bezeichnet) in Ulm-Seligweiler ist sogar schon seit Ende Juli in Betrieb, wurde aber nun erst für den Publikumsverkehr freigegeben. Die dortige PSS der aktuellen Generation steht auf dem Gelände des Rasthofes Seligweiler in unmittelbarer Nähe zur A8 – also grob auf halber Strecke zwischen Stuttgart und München.

Die siebte Station in Deutschland (und nach Zusmarshausen die zweite in Bayern) steht in Regensburg. Auch hier ist die Lage in der Nähe der Anschlussstelle Regensburg-Ost autobahnnah. Die dortige PSS ist also gut an die A3 Nürnberg-Passau angebunden. Das Kreuz Regensburg zur A93 in Richtung München ist ebenfalls gut erreichbar. „Mit Inbetriebnahme der neuen PSS ist es Usern ab sofort möglich, nur mit Power Swaps von Nord- nach Süddeutschland, oder von Berlin nach Amsterdam zu fahren“, so Nio.

Für die Standorte Mühldorf, Geiselwind und Aurach in Bayern sowie Lehre in Niedersachsen hat Nio zudem die erforderlichen Genehmigungen erhalten und teilweise mit dem Bau begonnen. 50 weitere Standorte für den Bau neuer Akkutausch-Stationen hat Nio bereits gesichert und die entsprechenden Verträge unterzeichnet – etwa in Kooperation mit Mer und der EnBW.

Die beiden ersten PSS in Deutschland waren Zusmarshausen am dortigen Sortimo-Ladepark und Hilden (Nähe A3/A46) am Ladepart Seed&Greet. Ende Juni ging in Dorsten eine weitere PSS in NRW in Betrieb, im Juli wurden auch Großburgwedel nahe Hannover (auf dem Gelände des dortigen EnBW-Ladeparks an der A7) und Waldlaubersheim nahe der A61 (Rheinland-Pfalz) für die User freigegeben. Eine achte Station in Emsbüren (Niedersachsen) ist noch im Bau.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unseren Usern ab heute sieben Power Swap Stations in Deutschland zur Verfügung stellen können“, so Frederic Korn, Head of Power bei Nio. „Durch unser einzigartiges Power-Konzept, welches sowohl das Laden als auch den vollautomatisierten Batterietausch ermöglicht, haben unsere User die Wahl, ob sie bei Urlaubsfahrten lieber eine längere Ladepause oder nur einen kurzen Swapping-Stop einlegen möchten.“

