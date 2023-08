MG Motor bietet Ladedienst über DCS an

MG Motor Deutschland ist eine Kooperation mit Digital Charging Solutions eingegangen. E-Auto-Kundinnen und -Kunden von MG Motor Deutschland können ab September den DCS-Ladeservice Charge Now nutzen und erhalten damit Zugang zu über 555.000 Ladepunkten in Europa.

Eine Ladekarte von Charge Now im MG-Motor-Design gehört künftig bei jedem neuen Elektroauto von MG zur Grundausstattung, wie es in den Mitteilungen der beiden Partner heißt. Ob Kundinnen und Kunden tatsächlich einen Vertrag mit Charge Now eingehen, bleibt freigestellt. Sie können auch bei Bedarf Ladekarten und -Apps anderer Anbieter nutzen.

MG Motor preist in seiner Mitteilung an: „Entscheiden sie sich dafür, profitieren sie von einem der größten Ladenetze Europas.“ Mehr als 100.000 Ladepunkte des Charge-Now-Services befinden sich in Deutschland. Der Haken: Es gibt keine einheitlichen Preise für das AC- oder DC-Laden. MG Motor nennt in seiner Mitteilung keine Sonderkonditionen für die eigenen Kunden, somit dürfte der „Urban“-Tarif von DCS bzw. Charge Now greifen: „Die Preise können je nach Betreiber der Ladestation variieren. Bitte informiere dich über die gültigen Preise vor dem Ladevorgang. Aktuelle Preise findest du in unserem Ladenetz und in der App“, heißt es auf der Website von Charge Now. Hinzu kommt aber eine „Ladevorgangsgebühr“ von 35 Cent.

„Wir freuen uns, dass wir mit MG Motor Deutschland einen neuen Partner gewinnen konnten, um die Mobilitätswende voranzutreiben“, sagt Lukas Krusche, Head of Sales Channel Management von Digital Charging Solutions. “Unsere Services sind zielgenau auf die MG Motor Kundenbedürfnisse zugeschnitten und machen das Laden einfach und bequem. Reichweitenangst war gestern.“

- ANZEIGE -

„Die Automobilindustrie steckt mitten in der größten Transformation ihrer Geschichte“, so Jan Oehmicke, Vice President DACH von MG Motor Europe. „Die E-Mobilität wird dabei die größte Rolle spielen und bietet die Gelegenheit, das gesamte Erlebnis von individuellem Reisen neu zu denken. In einer Partnerschaft zwischen Automobilmarken und Ladedienstanbietern steckt deshalb viel Potenzial. Wir freuen uns, dass wir im Ladeservice Charge Now einen hervorragend aufgestellten Partner in diesem Bereich gefunden haben. Kundinnen und Kunden bekommen so einen echten Mehrwert – etwa mit einer sehr guten Abdeckung und einer einfachen und unkomplizierten Handhabung.“

MG Motor nutzt die Einführung der eigenen Ladekarte auch für eine Kundenaktion: Zum Start der Kooperation gibt es beim Barkauf eines MG4 Electric oder MG5 Electric bis zum 30. September 2023 ein Ladeguthaben bei Charge Now in Höhe von 3.000 Euro.

Quelle: Info per E-Mail (MG Motor), digitalchargingsolutions.com (PDF)