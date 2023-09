Honda übernimmt NACS für Nordamerika-Modelle

Auch Honda setzt in Nordamerika künftig auf das Schnellladesystem von Tesla. Der japanische Hersteller wird den NACS-Ladeport in seinen Elektroautos verbauen, die ab 2025 in Nordamerika auf den Markt kommen. Überraschend kommt die Ankündigung jedoch nicht.

Denn es ist lange bekannt, dass sowohl der Honda Prologue als auch der ZDX der Honda-Marke Acura die Ultium-Plattform von General Motors nutzen werden. GM hatte bereits im Juni erklärt, ab 2025 Teslas Ladeport zu verbauen.

Der Ablauf bei Honda entspricht dem bekannten Schema: Die E-Autos, die vor 2025 auf den Markt kommen, haben noch den CCS1-Port. Sie werden laut den Japanern aber so ausgestattet sein, dass die durch die Verwendung eines Adapters NACS-kompatibel sind. Honda-Kunden werden also schon vor 2025 ihre E-Autos an den Tesla Superchargern laden können bzw. die Fahrzeuge mit CCS auch nach 2025 mit Adapter dort anschließen können.

Honda und GM sind auch Teil eines Autohersteller-Konsortiums, das im Juli ein eigenes HPC-Netz für Nordamerika angekündigt hat. Die Ladeparks dieses noch namenlosen Schnellladenetzes werden sowohl CCS1- als auch NACS-Anschlüsse bieten – da einige, aber noch nicht alle der sieben Partner den NACS-Umstieg angekündigt haben.

global.honda