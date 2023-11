BASF plant Batterie-Kooperation mit SK On

Zunächst werden sich BASF und SK On darauf konzentrieren, die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bei der Produktion von Kathodenmaterialien zu prüfen, wie beide Unternehmen mitteilen. „Die Zusammenarbeit bringt starke Geschäfts- und Produktentwicklungskompetenzen zusammen, um branchenführende Batteriematerialien für Lithium-Ionen-Batterien zu entwickeln“, so BASF. Noch befinden sich diese Gespräche aber wohl in einem frühen Stadium: Weitere Einzelheiten sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Somit ist noch offen, wie tief die Zusammenarbeit ausfallen wird. Von einer Entwicklungskooperation bis hin zu einer Lieferanten-Bezeihung oder gar einer gemeinsamen Produktion sind viele Umfänge möglich. BASF baut etwa eine Kathodenmaterialfabrik in Kanada, die die US-Fabriken von SK On mit maßgeschneiderten Kathodenmaterialien beliefern könnte. Auch in Japan fertigt BASF in dem Joint Venture BASF Toda Battery Materials Kathodenmaterialien. SK On ist zum Beispiel in den USA Batterie-Partner von Ford und Hyundai.

In den Mitteilungen skizzieren beide Unternehmen auch weitere Themenfelder über Kathodematerialien hinaus: Weitere Möglichkeiten der Kooperation entlang der Wertschöpfungskette von Batteriematerialien, einschließlich des Batterierecyclings, werden ebenfalls später geprüft.

„Durch die Zusammenarbeit mit SK On stärken wir unsere Marktposition, um Batteriehersteller und Produzenten von Elektrofahrzeugen auf der ganzen Welt zu bedienen“, sagt Peter Schuhmacher, President des Unternehmensbereichs Catalysts bei BASF, der auch für das Batteriematerial- und Batterierecyclinggeschäft des Unternehmens verantwortlich ist. „Wir wollen den Bedarf an nachhaltigeren Lösungen für die Elektrofahrzeugindustrie decken. Und wir sind bereit, mit unseren Kunden und Partnern in allen Regionen zusammenzuarbeiten, um dies zu verwirklichen.“

„Die Zusammenarbeit mit BASF ist Teil unserer Bemühungen, die Lieferkette für Batteriematerialien zu stärken“, sagt Jee Dong-seob, President und Chief Executive Officer bei SK On. „Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft auszubauen, um den globalen Markt für Elektrofahrzeugbatterien anzuführen.“

basf.com, skinnonews.com