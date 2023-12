Nissan und Dongfeng überarbeiten E-Roadmap für China

Bei den zehn neuen Modellen, die in China entwickelt werden sollen, wird es sich dem in Wuhan ansässigen Unternehmen nach um sogenannte New Energy Vehicles handeln, also Elektroautos und Plug-in-Hybride. Vier der neuen Modelle werden Fahrzeuge der Marke Nissan sein, wobei das erste neue Nissan-Modell in der zweiten Jahreshälfte 2024 auf den Markt kommen soll. Mehr Details nennt DFL zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Das Joint Venture kündigt zudem an, seine Fahrzeuge ab 2025 auch exportieren zu wollen – in welche Länder konkret, wird noch nicht verraten. Das anfängliche Exportziel liegt aber bei 100.000 Fahrzeugen pro Jahr. Beide Ankündigungen sind Teil einer neuen Strategie namens DNA+, mit der „das Unternehmen umgestaltet und weiterentwickelt werden soll“, wie es heißt. Man wolle die Ressourcen in China voll ausschöpfen und „die Forschung und Entwicklung in einem Tempo vorantreiben, das diesem dynamischen, sich schnell entwickelnden Markt entspricht“.

DFL wurde 2003 gegründet und feiert noch in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Seit 2012 produziert die Dongfeng Motor Company Limited auch Eigenentwicklungen unter der Marke Venucia. Bereits 2018 hatte das Joint Venture eine „grüne“ Roadmap vorgelegt und 2020 mit der Ankündigung von mindestens 17 elektrifizierten Modellen der Marken Dongfeng, Nissan, Venucia und Infiniti bis 2023 nachgelegt. Seinerzeit waren damit aber auch Hybride gemeint. Außer dem Sylphy Zero Emission werden auf der DFL-Webseite aktuell keine weiteren rein-elektrischen Fahrzeuge angeboten.

