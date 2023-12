Beta baut Zentrum für eVTOL-Fertigung im US-Bundesstaat New York

Beta Technologies ist ein Entwickler von elektrischen Fluggeräten und in South Burlington im US-Bundesstaat Vermont beheimatet. Am bestehenden New Yorker Standort des Unternehmens am Plattsburgh International Airport will Beta nun in den Ausbau der Anlagen investieren. Die Rede ist von 41 Millionen US-Dollar aus eigenem Budget sowie US-Fördermitteln in Höhe von 20 Millionen US-Dollar, wobei sich Beta im Gegenzug verpflichtet, vor Ort 85 Vollzeit-Arbeitsplätze zu schaffen.

Am Plattsburgh International Airport will das Technologieunternehmen durch die Erweiterung seines Standorts ein Fertigungs- und Endmontagezentrum für die eigenen eVOTLs einrichten, nebst eines permanenten Flugtest- und Auslieferungszentrums.

Laut Kyle Clark, Gründer und CEO von Beta, hat der Bundesstaat New York eine starke Belegschaft und sei führend, wenn es um die Unterstützung und Ermöglichung von Transportmitteln der nächsten Generation geht. „Bei BETA konzentrieren wir uns darauf, die Luftfahrt sauberer und effizienter für die Zukunft zu machen, und das erfordert eine Reihe von Komponenten wie Technologie, Infrastruktur und fähige Arbeitskräfte. Wir entwickeln, fliegen und warten unsere Elektroflugzeuge am Plattsburgh International Airport seit 2017 und sind überwältigt von der Unterstützung unserer Vision durch den Staat und die Region.“

Beta Technologies hatte 2022 in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 375 Millionen US-Dollar von Investoren eingenommen. Seinerzeit gab das Unternehmen an, die mit den Mitteln die Flugtests seines eVTOLs Alia 250 fortsetzen, die elektrischen Antriebssysteme weiter verfeinern und seine Ladeinfrastruktur ausbauen zu wollen. Die damalige Finanzierungsrunde wurde von TPGs Rise Climate Fund und Fidelity angeführt. 2021 hatte Beta Technologies bereits eine Serie-A-Finanzierungsrunde über 368 Millionen US-Dollar abgeschlossen und im selben Jahr einen Auftrag von UPS Flight Forward erhalten.

Vor einem Monat gab Beta zudem bekannt, mit dem ebenfalls US-amerikanischen E-Flugtaxi-Entwickler Archer Aviation, um auf Basis der Ladetechnologie von Beta ein interoperables Ladesystem einzuführen. Ziel der beiden Akteure ist es, die flächendeckende Einführung eines Elektroladenetzes voranzutreiben, das den von der General Aviation Manufacturers Association (GAMA) dargelegten Standards folgt und die breite Elektrifizierung von Flugzeugen unterstützt.

governor.ny.gov