Produktionsbeginn für den Lilium Jet

Für diese Musterzulassung hatte Lilium kürzlich eine wichtige Hürde genommen. Parallel dazu steigern die Zulieferer von Lilium die Produktion von Komponenten für den Lilium Jet.

Gefertigt wird das eVOTL am Unternehmensstandort in Weßling bei München. Wenig überraschend sieht das Unternehmen in dem nun erreichten Schritt „einen Wendepunkt für die nachhaltige Luftfahrt“. Der Produktionsstart markiere „einen endgültigen Übergang von der Designphase zur Industrialisierung“.

Beim Beginn der Fertigung wird das Lilium-Team der Mitteilung zufolge eng von seinen Tier-1-Zulieferern unterstützt. Bei den Antrieben sind das etwa Honeywell und Denso, bei den Batteriezellen Customcells. In der über 16.000 Quadratmeter großen Anlage von Lilium werden die Canards (kleine Hilfsflügel) und Hauptflügel an den Rumpf montiert, in einem eigenen Batteriemontagegebäude die Batterien vorbereitet und auf der Endmontagelinie alles zusammengebaut.

„Zu sehen, wie der erste Flugzeugrumpf am Endmontageband fertig ist, um mit den Canards und den Flügeln verbunden zu werden, ist ein stolzer Moment für alle, die an unserer Mission beteiligt sind, die Luftfahrt nachhaltig zu machen“, sagt Lilium-CEO Klaus Roewe. „Wir sind fest davon überzeugt, dass der Lilium Jet eine neue Ära nachhaltiger regionaler Mobilität einläuten wird und höchste Sicherheitsstandards sowie überlegenen Komfort, höchste Wirtschaftlichkeit und ein besseres Kundenerlebnis bietet.“

Yves Yemsi, COO von Lilium, ergänzt: „Ich möchte nicht nur allen Lilianern Anerkennung zollen, sondern auch der Unterstützung und dem Engagement jedes unserer Lieferanten und Partner. Die Fortschritte bei der Konstruktion und dem Bau von Rumpf, Canard und Flügeln sind ein Beweis für die Qualität der Zusammenarbeit mit unseren Flugzeugstrukturlieferanten Aciturri und Aernnova.“

