Wupsi ordert 56 E-Busse bei MAN und CaetanoBus

Den Zuschlag für die Batterie-elektrischen Fahrzeuge – 27 Solowagen und 19 Gelenkbusse – gewährt Wupsi dem Hersteller MAN Truck & Bus. Die Auslieferung der neuen Flotte soll Ende 2024 beginnen. Zehn BEV-Exemplare von MAN hatte Wupsi bereits 2022 in Dienst gestellt. Die zehn Brennstoffzellen-Solobusse des portugiesischen Hersteller CaetanoBus sollen unterdessen bis Mitte 2025 nach Leverkusen geliefert werden. Für die neuen Busse werden ältere Dieselbusse aus der Flotte ausgemustert.

21,6 Millionen Euro der Investitionskosten übernimmt dabei der Bund. Außerdem kommt Wupsi in den Genuss von Landes-Fördermitteln in Höhe von insgesamt 45 Millionen Euro zur Beschaffung von Lade- und Tankinfrastruktur für seine künftig 112 Batterie-betriebenen Elektrobusse sowie zehn Brennstoffzellen-Busse. Die Förderquote liegt in diesem Fall laut Wupsi bei 90 Prozent. „Die Umstellung der Flotte ist mit hohen Kosten verbunden, die ohne die Unterstützung durch Fördermittel nicht möglich wäre“, so Wupsi-Geschäftsführer Marc Kretkowski.

Wupsi hatte im April 2022 wie erwähnt die ersten zehn MAN Lion’s City E in seine Flotte aufgenommen und setzt diese seitdem auf einer sogenannten „grünen Linie“ ein, also auf einer reinen E-Linie. Die zehn Wasserstoffbusse der Wupsi sollen künftig mit einem eigenen Elektrolyseur und einer Tankstelle, installiert auf dem Standort in Manfort, betrieben werden. Sie sind für „längere Fahrten in die ländlichen Gebiete“ bestimmt, sollen aber auch künftig auch auf der Schnellbuslinie X24 zwischen Wermelskirchen und Lev-Mitte zum Einsatz kommen.

Die 46 erwarteten BEV-Busse sollen auf die Betriebshöfe in Bergisch Gladbach und Leverkusen verteilt werden. Die Einführung einer weiteren „grünen Linie“ ist nicht geplant, die Busse werden flexibel auf verschiedenen Linien eingesetzt, heißt es.

„Der Ausbau der alternativen Antriebe ist eines unserer größten Projekte in den kommenden Jahren. Durch den Einsatz der E-Busse und Wasserstoff-Busse wird der ÖPNV noch umweltfreundlicher“, kommentiert Kretkowski. Unsere bisherigen 10 E-Busse werden sowohl von unseren Mitarbeitenden als auch von unseren Kundinnen und Kunden sehr gut bewertet und wir freuen uns darauf, die neuen Busse zum Ende des kommenden Jahres in Empfang nehmen zu können.“

