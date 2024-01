VW soll Produktionshochlauf des ID.2 erst für Mai 2026 planen

Wie „Auto Motor und Sport“ unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, müssen VW-Kunden noch fast zweieinhalb Jahre warten, bis der ID.2 in nennenswerten Stückzahlen ausgeliefert wird. Das Modell soll der erste Elektro-Volkswagen sein, der in der Basisversion für unter 25.000 Euro angeboten wird. Einen Vorgeschmack auf das Modell lieferte der Hersteller vergangenes Frühjahr mit der Studie ID.2all.

Laut der oben genannten Quelle soll die Produktion des Kleinwagens erst im Mai 2026 hochgefahren werden, wobei das Auto schon im Herbst 2025 vorgestellt werde. Der Preis für die Basisversion soll nach Informationen der „Auto, Motor, Sport“ in jedem Fall unter der Grenze von 25.000 Euro bleiben, allerdings nur knapp.

„Als wir den Preis definiert haben, basierte das nicht auf Wunschdenken. Wir haben klare Maßnahmen auch auf Batterieebene definiert, damit wir den Preis auch erreichen“, wird VW­-Entwicklungsvorstand Kai Grünitz in dem Artikel zitiert. Ursprünglich sollte der ID.2 sogar weniger als 24.000 Euro kosten, davon ist jedoch keine Rede mehr. Inzwischen sind die Rohstoffpreise deutlich gestiegen, hinzu kommt die Inflation. „Die Randbedingungen ändern sich beinahe wöchentlich, das ist richtig“, so Grünitz. „Das muss man adaptieren.“

Da die kommende Emissionsnorm EU7 weniger scharf ausfällt als gedacht, werden Kleinwagen mit Verbrennungsmotoren zudem weiter auf dem Markt bleiben, die deutlich günstiger sind als der ID.2. Sogar der VW Polo aus dem eigenen Haus sei in der Basisversion aktuell deutlich günstiger schon ab 21.590 Euro zu haben, heißt es in dem Bericht weiter. Ebenfalls ein Problem habe der ID.2 damit, dass die Konkurrenz deutlich früher auf den Markt kommt – vor allem natürlich aus China, aber auch aus Europa: Citroën nimmt bereits Bestellungen für den als Stadtauto positionierten ë-C3 an (ab 23.300 Euro), Renault will schon Ende 2024 mit dem R5 starten, der rund 25.000 Euro kosten soll. Und für 2025 ist der elektrische Twingo für unter 20.000 Euro angekündigt.

Um künftig ebenfalls einen Elektro-Kleinwagen zum Basispreis von unter 20.000 Euro anbieten zu können, erwägt VW beim ID.1 übrigens eine Kooperation mit einem Wettbewerber. Erste Gespräche soll es bereits gegeben haben – und zwar mit Renault. Über eine gemeinsame Entwicklung und Produktion sollen die Kosten gedrückt werden, schrieb das „Handelsblatt“ im Dezember unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Auf welcher Technik die E-Kleinwagen einer möglichen Kooperation basieren sollen, wurde in dem „Handelsblatt“-Artikel nur in einem Satz erwähnt: „Den Insidern zufolge soll VW an der Twingo-Technik interessiert sein.“ Für den ID.2 und seine Ableger will VW eine vereinfachte Version des MEB nutzen, zum Teil „MEB Entry“ oder „MEB Small“ genannt.

Parallel will Volkswagen auch in China den Weg für erschwingliche E-Kleinwagen ebnen. Ende November bestätigten die Wolfsburger, an einer neuen, vom MEB abgeleiteten China-Plattform zu arbeiten. Wann genau die ersten entsprechenden Modelle auf den Markt kommen sollen und wie teuer diese werden, gab VW in der Mitteilung nicht an. Das „Handelsblatt“ berichtete aber ebenfalls im November über vier zusätzliche China-Elektromodelle in einer Preisspanne von umgerechnet 18.000 bis 22.000 Euro, die ab 2026 auf den Markt kommen sollen.



