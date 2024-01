USA sagen weitere knapp eine Milliarde Dollar für „saubere“ Schulbusse zu

Das Programm namens „Clean School Bus Rebates“ ist Teil von Präsident Joe Bidens 2021 verabschiedeten Infrastrukturpaket. Konkret soll die Verbreitung von „sauberen“ Schulbussen binnen fünf Jahren mit 5 Milliarden Dollar bezuschusst werden. Eine erste Tranche über 965 Millionen Dollar wurde bereits Ende 2022 ausgeschüttet. Die zweite Tranche in demselben Umfang hat die Environmental Protection Agency (EPA) nun für Busse in 280 Schulbezirken in 37 Bundesstaaten zugesagt. Der Bewerbungszeitraum war von April bis August 2023. Zunächst hatte die EPA für „saubere“ Schulbusse im Jahr 2023 ab 400 Millionen Dollar angekündigt. Aufgrund der großen Nachfrage wurde diese Summe jedoch auf die jetzt vergebenen 965 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Schon 2022 lief es ähnlich – auch seinerzeit erhöhte die Behörde das Budget angesichts des großen Interesses nachträglich.

Die EPA nimmt noch bis zum 31. Januar 2024 Bewerbungen für das Clean School Bus Rebate Program 2023 entgegen. Insgesamt wurden über die Förderung bisher knapp 2 Milliarden US-Dollar vergeben und landesweit rund 5.000 elektrische und emissionsarme Schulbusse finanziert.

„Jeden Schultag fahren 25 Millionen Kinder mit dem größten Massenverkehrsmittel unseres Landes: dem Schulbus. Die große Mehrheit dieser Busse fährt mit Diesel und setzt Schüler, Lehrer und Busfahrer giftiger Luftverschmutzung aus“, sagt Vizepräsidentin Kamala Harris. „Heute kündigen wir fast 1 Milliarde Dollar für die Finanzierung sauberer Schulbusse im ganzen Land an. Als Teil unserer Arbeit zur Bewältigung der Klimakrise ist die historische Finanzierung, die wir heute ankündigen, eine Investition in unsere Kinder, ihre Gesundheit und ihre Bildung. Sie stärkt auch unsere Wirtschaft, indem sie in die amerikanische Produktion und die amerikanischen Arbeitskräfte investiert.“

