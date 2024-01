LG Electronics fertigt Ladesäulen in Texas

LG hat nach eigenen Angaben in dem neuen Werk bereits mit der Montage von 11-kW-Ladern begonnen und will noch in der ersten Jahreshälfte 2024 auch 175-kW-Schnelllader dort fertigen. Im weiteren Jahresverlauf soll ein 350-kW-Lader das Angebot von LG Electronics in Nordamerika ergänzen.

LG Electronics ist erst im vergangenen Jahr in den Ladeinfrastruktur-Markt eingetreten und hatte im Mai 2023 seine ersten Produkte vorgestellt – AC- und DC-Lader mit damals noch leicht abweichenden Ladeleistungen. Bei den DC-Produkten war zunächst von 100 und 200 kW Leistung die Rede, inzwischen hat LG aber die meist am Markt geforderten 175 und 350 kW in Planung.

Wie das Unternehmen im November angekündigt hatte, ist die AC-Wallbox mit einem Typ-1-Stecker verfügbar und kann entweder direkt an der Wand oder an einer Säule montiert werden. Die DC-Lader können mit CCS1- oder NACS-Anschlüssen geordert werden. Damals stand aber noch nicht fest, wo genau LG die Ladegeräte herstellen wird. Klar war nur, dass es irgendwo in den USA sein muss – um Anspruch auf die taatliche Infrastrukturförderung zu haben, müssen die Geräte zu großen Teilen in Amerika hergestellt werden.

Mit seinen Ladeprodukten will LG nicht nur Privatkunden (im AC-Bereich) ansprechen. Das Unternehmen beabsichtigt laut der Mitteilung, „den vielfältigen Ladebedarf verschiedener Unternehmen und Einrichtungen wie Hotels, Einkaufszentren, Einzelhandelsgeschäfte, Tankstellen und Parkhäuser zu nutzen, um zukünftiges Wachstum voranzutreiben“. Dabei solle etwa die B2B-Erfahrung von LG in den Bereichen Hotel-TV und Digital Signage in den USA helfen.

Die Fabrik in Texas ist der erste Produktionsstandort von LG für Ladeinfrastruktur außerhalb Südkoreas. Für den konkreten Standort in Fort Worth haben sich die Koreaner entschieden, weil dort zum einen bestehende Anlagen genutzt werden konnten und zum anderen Texas über „hervorragende Logistik- und Transportnetzwerke“ verfüge und dort bereits andere Unternehmen aus der Autobranche Niederlassungen haben.

„Durch die Gründung unserer Produktionsfabrik für Elektrofahrzeug-Ladegeräte in Texas können wir aktiv auf die schnell wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeug-Infrastruktur in den USA reagieren“, sagt Jang Ik-hwan, Präsident der LG Business Solutions Company. „LG ist bestrebt, kompromisslose Qualität zu liefern und wird seinen Kunden zuverlässige Ladelösungen für Elektrofahrzeuge bieten, die effiziente Ladegeräte mit fortschrittlichen Steuerungssystemen kombinieren.“

