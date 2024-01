ZeroAvia schließt Energie-Partnerschaft mit schottischem Versorger

Zudem wollen ZeroAvia und ScottishPower auch den Bedarf an sauberem Strom und die Infrastruktur zur Wasserstoff-Produktion für potenzielle künftige ZeroAvia-Standorte innerhalb der Vertriebsnetzgebiete von ScottishPower in Schottland, Nordwestengland und Nordwales untersuchen, wie es in den Mitteilungen der beiden Unternehmen heißt.

ZeroAvia hat eigentlich seinen Sitz im kalifornischen Hollister, scheint aber den aktuellen Angaben nach auch einem Standort auf den britischen Inseln gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Einen potenziellen Kunden in der Region gibt es bereits: ZeroAvia gab im November 2023 eine Vereinbarung mit der in Schottland ansässigen Fluggesellschaft Ecojet zur Lieferung von bis zu 70 Wasserstoff-elektrische Antrieben bekannt.

ZeroAvia entwickelt Elektroantriebe für Flugzeuge in verschiedenen Leistungsklassen, die für unterschiedlich große Flugzeuge geeignet sind. Die E-Antriebe können dabei theoretisch sowohl mit Batterien oder auch Brennstoffzellen als Energiequelle arbeiten. Aufgrund der Reichweite favorisieren ZeroAvia und zahlreiche Kunden des Unternehmens Brennstoffzellen-elektrische Lösungen. Die erste Flug-Erprobung mit dem ZA600-Antrieb (mit 600 kW Leistung) ist bereits erfolgt, 2025 soll mit der Zertifizierung die Inbetriebnahme von Flugzeugen mit bis zu 20 Sitzplätzen erfolgen. Der stärkere ZA2000-Antrieb ist noch in der Entwicklung.

