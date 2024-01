Wave verbaut induktive Ladelösung in Elektro-Lkw von Kenworth

Der Firmenname Wave steht für Wireless Advanced Vehicle Electrification, also „fortschrittliche kabellose Fahrzeug-Elektrifizierung“. Die Ideanomics-Tochter wurde 2011 gegründet und hat sich auf die Entwicklung von Systemen ab 125 kW Leistung für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge spezialisiert. Eine wichtige Etappe ist nach Angaben des Unternehmens nun genommen: Wave gibt an, seine induktive Ladetechnik erfolgreich in Elektro-Lkw der US-Klasse 6 von Kenworth integriert zu haben, konkret in die Modelle K270E und K370E. Die Klasse 6 umfasst in den USA Trucks mit einem Gewicht zwischen 8,8 und 11,6 Tonnen.

Im Gegensatz zu Aftermarket-Lösungen wird die Wave-Technik sowohl vom OEM Kenworth als auch vom Systemanbieter Dana zugelassen. Die Integration ebnet also den Weg für die Möglichkeit, dass Kenworth kabelloses Laden ab Werk als Option für seine E-Lkw anbietet. Welche Ladeleistung das System für Kenworth bietet, verrät Wave nicht. Generell bietet das Unternehmen aktuell aber wie erwähnt Systeme ab 125 kW an.

Für künftige Entwicklungen plant Wave wie berichtet mit 500 und 1.000 kW Ladeleistung. Auch hinsichtlich dieses Ziels gibt es Fortschritte: Zusammen mit Cummins und dem US-Energieministerium entwickelt Wave derzeit ein 500-kW-System. Bei Tests soll dieses den Akku eines E-Lkw der US-Klasse 8 bei Tests in weniger als 15 Minuten vollständig aufgeladen haben.

Zudem meldet Wave den Auftrag eines nicht namentlich genannten großen Einzelhandels- und Logistikunternehmens, um elektrische Terminal-Trucks von BYD mit seiner Technik auszurüsten. Es handele sich um ein gemeinsames „Proof-of-Concept“-Projekt, heißt es. Das Vorhaben wird also noch zu Testzwecken realisiert. Der Wert des Auftrags beläuft sich laut Wave auf rund 500.000 US-Dollar. Und: „Nach dem erfolgreichen Konzeptnachweis wollen WAVE und der Kunde den Einsatz auf eine breitere Basis stellen, sowohl in Distributionszentren als auch in anderen Lager- und Mittelstreckenszenarien, um die Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit des WAVE-Systems zu demonstrieren.“

In der Mobilitätsbranche arbeiten einige Unternehmen an induktiven Ladelösungen, meist liegen die Ladeleistungen aber eher im Bereich eines AC-Ladevorgangs – in der Masse durchgesetzt hat sich die induktive Ladetechnik noch nicht.



globenewswire.com (Kenworth), globenewswire.com (500 kW), globenewswire.com (Auftrag)