Ford bringt den Transit Connect als Plug-in-Hybrid heraus

Ford bringt mit der dritten Generation seines Kastenwagens Transit Connect nun auch eine Plug-in-Hybrid-Variante zu den Händlern. Der Wagen basiert neuerdings auf Volkswagens MQB-Plattform – ist also sozusagen ein Modellbruder des VW Caddy. Der erstmals im Transit Connect verfügbare PHEV-Antriebsstrang ist dann auch aus dem Volkswagen-Konzern bekannt. Er kombiniert einen 1,5 Liter-Benziner mit einem Elektromotor für eine Systemleistung von 110 kW (150 PS) und eine Hochvoltbatterie, die eine rein elektrische Reichweite von bis zu 110 Kilometern ermöglichen soll und mittels des Onboard-Ladegeräts mit 11 kW AC oder an DC-Schnellladern mit 50 kW geladen werden kann.

Der Transit Connect PHEV soll nach Angaben von Ford Mitte dieses Jahres auf den Markt kommen. Die elektrifizierte Transporter-Familie des US-Fahrzeugbauers deckt mit dem Transit Connect PHEV dann vier Segmente ab. Die anderen drei werden rein elektrisch angeboten: Der E-Transit, der E-Transit Custom und der für Ende 2024 geplante E-Transit Courier.

Dazu folgender Exkurs zu den Modellbezeichnungen bei Ford: Der Name Transit ist weit bekannt und wird von dem Konzern daher für mehr als eine Baureihe genutzt. Der Transit selbst ist ein Kleintransporter mit 5,53 bis 6,73 Metern Länge. Der Transit Custom ist eine Nummer kleiner und zwischen 4,97 und 5,34 Metern lang. Der Transit Connect, um den es hier geht, ist kein Kleintransporter mehr, sondern ein Kastenwagen (4,42 bis 4,82 Meter). Das kleinste Modell mit dem Namen Transit ist der Courier, der mit 4,16 Metern Länge Bauteile vom Ford Fiesta und B-Max übernimmt. Vom Custom, Connect und Courier gibt es zudem noch Pkw-Versionen, die auf den Namen Tourneo hören.

Doch zurück zum Transit Connect PHEV: Neben den oben erwähnten Kerndaten zum Antrieb und zur Ladefähigkeit des Fahrzeugs nennt Ford eine Anhängelast von 1,4 Tonnen und eine Nutzlast von 770 Kilogramm. Zum Vergleich: Die Diesel-Pendants des Transit Connect warten mit 1,5 Tonnen Anhänge- und 820 Kilogramm Nutzlast auf. Das Ladevolumen des Teilzeitstromers beträgt bis zu 3,7 Kubikmeter.

Zum Antrieb präzisiert Ford, dass in dem Plug-in-Hybrid-Transporter ein 6-Gang-Automatikgetriebe mit Doppelkupplungstechnologie die Kraft an die Antriebsräder überträgt. Die Leistung liegt wie erwähnt bei 110 kW in der Spitze, das Drehmoment bei maximal 350 Nm. Im rein elektrischen Modus soll eine Reichweite von bis zu 110 Kilometern und ein maximales Drehmoment von 330 Nm drin sein.

Alle Varianten des Transit Connect haben ab Werk eine Reihe von Fahrassistenten und ein zehn Zoll großes, digitales Kombiinstrument an Bord. Ein ebenfalls zehn Zoll großer zentraler Touchscreen dient als Bedienelement, etwa für die Smartphone-Einbindung per Apple Carplay und Android Auto oder für die Navigation. Weitere Optionen sind ein beheizbares Lenkrad oder beheizbare bzw. besonders ergonomische Vordersitze.

Grundsätzlich bietet Ford den Transit Connect als zweisitzigen Kastenwagen oder als Doppelkabine mit fünf Sitzen an – jeweils mit kurzem oder langem Radstand. Wählen können Kunden zudem zwischen den drei Ausstattungslinien Trend, Limited und Active. Kunden können das Modell ab Frühjahr 2024 bestellen, die Auslieferung starten laut Ford im Sommer. Zunächst kommen die Dieselversionen auf den Markt, aber auch die PHEV-Version soll ab Mitte des Jahres ausgeliefert werden. Did Doppelkabine ist laut Ford allerdings erst ab Ende 2024 erhältlich.

„In den vergangenen zwei Jahren haben wir die gesamte Transit-Familie elektrifiziert, damit jede Kundengruppe ihr Gewerbe auch lokal emissionsfrei betreiben und ihre Produktivität erhöhen kann. Unser brandneuer Transit Connect ist ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Weg“, äußert Hans Schep, General Manager Ford Pro Europa.

Übrigens: Das Portal „Autonotizen“ berichtet, dass der Plug-in Hybrid auch den VW Caddy elektrifizieren werde. Details – etwa zum Zeitplan – liegen aber offenbar noch nicht vor.



media.ford.com, autonotizen.de (VW Caddy)