USA: Lkw-Branche will mehr Einfluss auf Infrastruktur-Ausbau nehmen

Die Allianz namens Powering America’s Commercial Transportation (PACT) verfolgt das Ziel, „die vielen Hindernisse zu überwinden, die den Zugang zur Infrastruktur verzögern, und die nationale Klimapolitik zu verbessern, um den Infrastrukturbedarf von mittelschwere und schwere elektrischen Nutzfahrzeugen zu decken“, wie Daimler Truck North America in einer Mitteilung ausführt.

Zu den Gründungsmitgliedern der Organisation namens Powering America’s Commercial Transportation (PACT) gehören neben Daimler Truck North America, der Volvo Group North America und Navistar auch ABB E-Mobility, Burns & McDonnell, BC Hydro, Greenlane, Prologis und Voltera. Erstere drei OEMs kommen nach eigenen Angaben allein auf etwa 70 Prozent aller Verkäufe von neuen mittelschweren und schweren Lkw in den USA. Und alle drei geben an, sich ehrgeizige Elektrifizierungsziele gesetzt zu haben.

Die Mitgliedschaft in der Koalition steht den Initiatoren zufolge allen Interessengruppen offen, die daran mitwirken wollen, den Einsatz elektrischer Nutzfahrzeuge und der erforderlichen Infrastruktur zu beschleunigen – „einschließlich anderer OEMs, Infrastrukturentwickler, Energieversorger, Netzbetreiber usw.“, heißt es.

Dass mehr Ladestationen zur Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs nötig sind, vergegenwärtigt die frisch gegründete Allianz unter Rückgriff auf Zahlen des International Council on Clean Transportation. Diesen zufolge werden landesweit fast 700.000 Ladestationen benötigt, um die eine Million Elektrofahrzeuge der US-Klassen 4 – 8 zu versorgen, die bis 2030 voraussichtlich eingeführt werden und täglich 140.000 Megawatt Strom verbrauchen werden.

„Die Dekarbonisierung des kommerziellen Transportsektors – die Flotten, die Amerika in Bewegung halten – ist entscheidend für die Erreichung der Klimaziele unserer Nation. Aber der Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen gerät ins Stocken, wenn die erforderliche Ladeinfrastruktur nicht bereitgestellt wird“, unterstreicht John O’Leary, Präsident und CEO von Daimler Truck North America. „Mit PACT wollen wir den Aufbau dieser Infrastruktur beschleunigen, damit Flotten Elektrofahrzeuge in großem Umfang einführen können und wir alle so schnell wie möglich von wirksamen Emissionsreduzierungen profitieren können.“

„Nutzfahrzeugkunden benötigen eine schnelle, zuverlässige, erschwingliche und bequeme Stromversorgung, um Elektrofahrzeug-Flotten in großem Umfang effektiv einzusetzen“, ergänzt Mathias Carlbaum, Präsident und CEO von Navistar. Um ihren Erfolg zu ermöglichen, müsse man sektorübergreifend zusammenarbeiten, um eine Infrastruktur zu schaffen, die einen nahtlosen Zugang zu Elektrizität bietet und den besonderen Bedürfnissen der kommerziellen Transportindustrie gerecht wird. „PACT bietet ein konzertiertes Forum, das sich der Verwirklichung dieser Vision widmet und wirklich daran arbeitet, die Auswirkungen einer nachhaltigen Mobilität zu beschleunigen.“

northamerica.daimlertruck.com, pactcoalition.org