US-Marktstart für neuen Mercedes-Benz eSprinter

In Europa ist das Modell ab 59.990 Euro netto erhältlich – allerdings mit dem kleinen 56-kWh-Akku. In der Mitteilung zum Marktstart in den USA und Kanada lässt sich Mercedes-Benz Vans noch offen, ob später auch weitere Versionen des eSprinter dort angeboten werden. Wörtlich heißt es dort: „Der neue eSprinter ist zunächst in den USA und Kanada als langer Kastenwagen mit Hochdach und einer 113 kWh starken Batterie erhältlich. In den europäischen Märkten werden zwei weitere Batteriegrößen mit 56 kWh und 81 kWh nutzbarer Kapazität angeboten.“ Das könnte so interpretiert werden, dass die beiden kleineren Batterie-Optionen (vorerst) nur für Europa geplant sind.

Andererseits halten die Stuttgarter auch fest: „Je nach Bedarf können sich Kundinnen und Kunden weltweit für eine höhere Reichweite oder eine höhere Nutzlast entscheiden. Entsprechend der Verfügbarkeit in ihrem Markt haben sie die Wahl zwischen zwei Aufbauformen und -längen sowie drei Batteriegrößen.“ Das wiederum lässt die Möglichkeit offen, dass sich das Nordamerika-Angebot noch erweitern wird – nicht nur bei der Batterie.

Bei der Technik gibt es aber keine Unterschiede zwischen dem Europa- und US-Modell des eSprinters. Der überarbeitete eSprinter basiert auf einem neuen Konzept aus drei Modulen: Dem Frontmodul, dem Unterboden mit Hochvoltbatterie und dem Heckmodul. Der Elektromotor ist im Heckmodul integriert. Dieser ist in zwei Leistungsstufen, 100 beziehungsweise 150 kW Peak, erhältlich und bietet ein Drehmoment von bis zu 400 Newtonmeter. Die Zellen der Batterie nutzen die LFP-Chemie, sind also frei von Kobalt und Nickel.

Das ermöglicht laut Hersteller „die Gestaltung von verschiedenen Aus- und Aufbauten, wie sie bisher nur vom konventionell angetriebenen Sprintern bekannt waren.“ So sei es aufgrund der elektrisch angetriebenen Hinterachse beispielsweise möglich, neben dem klassischen Kastenwagen auch offene Baumuster anzubieten. Das soll das Modell „für zahlreiche neue Branchen sowie für Aus- und Aufbauhersteller attraktiv“ machen.

Leistung 100/150 kW 100/150 kW 100/150 kW Drehmoment 400 Nm 400 Nm 400 Nm Batterie (netto) 56 kWh 81 kWh 113 kWh WLTP-Reichweite 220 km 310 km 440 km AC-Ladeleistung 11 kW 11 kW 11 kW AC-Ladedauer 5:30 h 8:00 h 11:00 h DC-Ladeleistung 115 kW 115 kW 115 kW DC-Ladedauer 28 min 32 min 41 min Höchstgeschwindigkeit 120 km/h 120 km/h 120 km/h zulässiges Gesamtgewicht 4,25 t 4,25 t 4,25 t zulässiges Zuggesammtgewicht 5 t 5 t 5 t Anhängelast 2 t 2 t 2 t

Zunächst gibt es in Nordamerika aber den Kastenwagen mit Hochdach, der ein maximales Ladevolumen von bis zu 14 Kubikmetern mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 4,25 Tonnen bietet. Damit soll laut dem Hersteller „der eSprinter mit Hinterradantrieb die gleiche Praxistauglichkeit wie sein Pendant mit Verbrennungsmotor“ beweisen.

Einen Unterschied zum eSprinter für Europa gibt es doch: der Produktionsstandort. In Europa wird das Modell in Düsseldorf und Ludwigsfelde nahe Berlin gebaut. Die Nordamerika-Version stammt aus dem Mercedes-Benz-Vans-Werk in North Charleston, South Carolina/USA. Das modulare Konzept des neuen Modells soll aber „maximale Synergien in der Produktion und damit entsprechende Skaleneffekte“ ermöglichen – auch wenn er auf zwei Kontinenten gebaut wird.

