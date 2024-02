US-Autobauer bestellt Elektro-Heckantrieb bei Magna

Der Autobauer wird namentlich nicht genannt, Magna verweist in der Mitteilung aber darauf, dass man „seinen Kundenstamm im Bereich der Elektrifizierung“ erweitere. Besagter Kunde hat also bisher noch keine E-Komponenten bei Magna geordert – damit scheidet zum Beispiel Ford aus, da der Detroiter Autobauer eng mit Magna kooperiert. Und auch General Motors ist ein wichtiger Kunde, Magna fertigt etwa die Batteriegehäuse für den GMC Hummer EV. Bleibt also Stellantis mit Marken wie Jeep und Dodge – oder eines der jüngeren EV-Unternehmen aus Nordamerika.

Während der Kunde unklar ist, steht fest, was er bestellt hat: Es handelt sich um eine Variante des 800V eDS Duo von Magna mit einer Leistung von 726 kW und einem Drehmoment von 8.000 Nm, wie der Zulieferer in der Mitteilung schreibt. Die enorme Leistung, die sonst nur von elektrischen Allradantrieben mit zwei oder mehr Motoren erreicht wird, stammt auch hier nicht nur von einem Aggregat: In dem 800V eDS Duo sind – wie der Name nahelegt – zwei E-Motoren, zwei Wechselrichter und zwei Getriebe in einem Paket integriert. Auch wenn es ein Hinterachsantrieb ist, hat also jedes Rad seinen eigenen Motor.

Magna ist nach eigenen Angaben für die Konstruktion des Getriebes und des Gehäuses, das Kühlsystem und die Integration der E-Motoren und Wechselrichter verantwortlich. „So werden Zuverlässigkeit, Effizienz und kontinuierliche Leistung gewährleistet“, schreibt das Unternehmen. Gebaut werden die Antriebe ab 2025 im Magna-Werk im mexikanischen Ramos Arizpe.

„Wir sind bestrebt, unsere Kunden bei ihrem Übergang zur Elektrifizierung zu unterstützen, indem wir ihnen branchenführende elektrifizierte Plattformen für eine nachhaltige, emissionsfreie Zukunft zur Verfügung stellen“, sagt Diba Ilunga, Präsident von Magna Powertrain. „Dieser Auftrag spiegelt unsere Expertise in der Entwicklung und Integration von elektrischen Antriebssystemen sowie unsere Zusammenarbeit mit einem hochgeschätzten Kunden wider, um innovative Lösungen zu liefern.“

Erst auf der CES Anfang Januar 2024 hatte Magna die nächste Generation seines 800-Volt-Antriebsystems e-Drive vorgestellt. Eine solche Duo-Lösung mit zwei kompletten Antriebseinheiten in einem Gehäuse wurde damals nicht erwähnt.

magna.com