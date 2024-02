Stena recycelt Produktionsauschuss von Morrow Batteries

Sobald die Batteriefabrik von Morrow im norwegischen Arendal im Laufe dieses Jahres mit der Testproduktion beginnt, wird Stena Recycling mit der Annahme und der Verarbeitung von Schrott aus dem Produktionsprozess in seiner Anlage im schwedischen Halmstad beginnen. Die Parteien haben vereinbart, dass Stena Recycling in den nächsten 1,5 Jahren den Produktionsschrott von Morrow aus der Morrow Cell Factory verwalten wird.

Konkret wird Stena Recycling nach eigenen Angaben jene Produktionsabfälle sammeln und lagern, das Personal der Morrow Cell Factory in relevanten Verfahren schulen sowie den Abfall in der neuen Batterierecyclinganlage von Stena Recycling in Südschweden transportieren. In der Anlage, laut dem Unternehmen „eine der ersten Batterierecyclinganlagen im industriellen Maßstab in Europa“, soll danke des fortschrittlichen Recyclingprozesses eine Rückgewinnung der Batteriematerialien „mit sehr hohen Recyclingraten“ möglich sein. Genau beziffert wird die Recyclingquote aber nicht, da sie auch zwischen den einzelnen Batteriematerialien variieren kann.

Ziel der Kooperation beider Unternehmen ist der Aufbau einer vollständig zirkulären Batterie-Wertschöpfungskette, bei der recyceltes Material wieder in die Batteriezellen-Produktion einfließt. Beide Unternehmen werden laut der Mitteilung auch „ihr gemeinsames Interesse an der Errichtung einer größeren Anlage im Eyde Material Park im Süden Norwegens weiter prüfen, die die Abfallströme von Morrow in Kombination mit anderen Strömen verarbeiten kann“.

„Wir hoffen – und erwarten –, dass dies der erste Schritt in einer gemeinsamen, umfassenderen Anstrengung ist, agile und zirkuläre Batterie-Wertschöpfungsketten zu ermöglichen“, sagt Stina Torjesen, Sustainability Director bei Morrow. Lars Christian Bacher, CEO von Morrow, ergänzt: „Morrow strebt niedrige Ausschussquoten und eine stabile, qualitativ hochwertige Produktion durch unsere erfahrenen Maschinenbediener und Fertigungsingenieure an. Dennoch erfordern einige Schrottmengen einen verantwortungsvollen Umgang und wir sind zuversichtlich, dass Stena Recycling der richtige Partner ist, um Recycling-Exzellenz zu erreichen.“

„Morrow konzentriert sich auf Effizienz, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Weniger Ressourcen in Form von Energie und Rohstoffen zu verbrauchen, ist ihr und auch unser Ziel“, sagt Marcus Martinsson, Produktbereichsmanager Batterien bei der Stena Recycling Group. „Gemeinsam freuen wir uns auf eine neue Kreislaufpartnerschaft und eine ganzheitliche Lösung zur Steigerung der Ressourceneffizienz und Minimierung von Emissionen.“

cision.com (Stena Recycling), morrowbatteries.com