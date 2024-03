Über 1,4 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs

Überraschend kommen die Zahlen jedoch nicht. Bereits Ende Juli letzten Jahres lag hierzulande der Bestand bei 1,17 Millionen rein elektrisch angetriebenen Pkw. Von Juli bis Dezember wurden darüber hinaus über 326.000 E-Autos neu zugelassen. Trotz Abmeldungen – sei es nach einem Unfall (mit Totalschaden), vorübergehender Stilllegung oder Verkauf ins Ausland – zählte das KBA zu Jahresbeginn über 1,4 Millionen E-Autos im Bestand.

Während die Batterie-elektrischen Pkw einen Zuwachs von 39,1 Prozent verzeichnen konnten, legten die Plug-in-Hybride lediglich um 6,6 Prozent zu. Der Bestand der Teilzeitstromer stieg von 864.712 (1. Januar 2023) auf 921.886 Exemplare (1. Januar 2024) an. Die Hybride kamen auf einen Bestand von 1.989.376 Fahrzeugen. Zahlen zu Brennstoffzellen-Fahrzeugen teilt das KBA nicht mit.

Auch wenn das Wachstum bei den E-Autos deutlich ist, zeigen die KBA-Zahlen zum Fahrzeugbestand auch, dass in Deutschland noch rund 44 Millionen Pkw (exkl. PHEV und HEV) mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden. Der Bestand bei diesen Antriebsarten ist jedoch leicht rückläufig, was sich auch anhand der Marktanteile bei den Neuzulassungen abgezeichnet hatte: Der Bestand der Benziner ging um 1,1 Prozent zurück, bei den Diesel-Pkw um 2 Prozent. Auch Erdgas- (-4,0 %) und Flüssiggasantriebe (-4 %) waren rückläufig.

Interessant wird nun, wie sich das Förder-Aus Ende Dezember für Elektroautos in den künftigen Zulassungszahlen niederschlägt. Für den ersten Monat dieses Jahres gibt es zumindest bereits Zahlen: Die 22.474 E-Pkw-Neuzulassungen im Januar entsprechen einem Anteil am Gesamtmarkt von 10,5 Prozent. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2023 waren es im Schnitt 18,4 Prozent. Es wurden also anteilig wieder mehr Pkw anderer Antriebsarten zugelassen.

Für Gewerbetreibende ändert die gänzliche Umweltbonus-Einstellung nichts. Insofern dürfte es einen festen, von der Wirtschaft gestützten Absatz-Sockel für BEV geben. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass sich die Zulassungen von Batterie-elektrischen Pkw um ein Jahr versetzt ähnlich der Plug-in-Hybrid-Kurve von 2023 entwickeln. Dem entgegenwirken könnten fallende Preise für E-Autos. Und die zeichnen sich bereits ab.

Eine Besonderheit sollte abschließend noch erwähnt werden: Bei vielen Modellen gibt es neben einer Pkw- auch eine Transporter-Variante. Diese Modelle werden jedoch meist als Lastkraftwagen zugelassen und dementsprechend nicht zu den Pkw-Zulassungen gezählt. Es kann aber durchaus auch möglich sein, dass das eine Exemplar eines Transporters-Modells bei den Pkw- und das andere Exemplar eines Transporter-Modells bei den Lkw-Zulassungen gelandet ist.

kba.de