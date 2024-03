Brandanschlag legt Giga-Grünheide lahm / Neuer Audi Charging Hub / Hyundai Ioniq 9

1 – Hyundai Ioniq 7 wird wohl in Ioniq 9 umbenannt

Der koreanische Autobauer benennt sein großes Elektro-SUV in Ioniq 9 um. Bisher hatte Hyundai geplant, das Serienmodell Ioniq 7 zu nennen. Untermauert wurde das durch die Bezeichnung der entsprechenden Studie Seven. Warum das Serienmodell umbenannt wird, ist unklar. Darauf geben auch die Artikel verschiedener Medien keine Antwort. Womöglich will Hyundai in seiner Nomenklatur Platz für ein weiteres Elektromodell schaffen.

2 – Audi eröffnet sechsten Charging Hub in Frankfurt

Audi hat seinen inzwischen sechsten eigenen Schnelllade-Standort in Betrieb genommen. An der Orber Straße in Frankfurt am Main können Elektroautos aller Marken laden. Der Audi Charging Hub ist barrierefrei und bietet vier HPC-Ladepunkte mit bis zu 320 kW Leistung. Diese können vorab reserviert werden. Audi nutzt für den Charging Hub zudem Second-Life-Batterien aus zerlegten Erprobungsfahrzeugen für Spitzenlasten. Dadurch konnte Audi die vor Ort vorhandene Niederspannung nutzen. Ein zusätzlicher Trafo muss te nicht installiert werden.

3 – Brandanschlag legt Tesla-Fabrik in Grünheide mindestens eine Woche lahm

In der Tesla-Fabrik in Grünheide pausiert seit gestern Morgen die Produktion. Grund ist ein Stromausfall, der von einem Brandanschlag auf einen rund zehn Kilometer von dem Werk entfernten Strommast herrührt. Bei einigen Medien ist ein Bekennerschreiben aus der linksextremistischen Szene eingegangen. „Wir haben heute Tesla sabotiert“, zitiert der RBB aus dem Schreiben der sogenannten Vulkangruppe. Weiter heißt es: „Wir haben uns mit unserer Sabotage den größtmöglichen Blackout der Gigafactory zum Ziel gesetzt.“ Das Feuer am Strommast war durch brennende Autoreifen so groß und hoch, dass die Stahlkonstruktion geschwächt und Muffen in Mitleidenschaft gezogen wurden.

4 – Über 1,4 Mio Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs

Der Elektroauto-Bestand in Deutschland ist laut dem Kraftfahrt-Bundesamt innerhalb eines Jahres um rund 39 Prozent gestiegen. Insgesamt waren zum 1. Januar 2024 auf deutschen Straßen rund eine Million und vierhundert-achttausend E-Autos unterwegs. Zum Jahreswechsel 2022/2023 waren es noch rund eine Million und 13.000 Stromer. Über das Kalenderjahr 2023 hinweg kamen also rund vierhunderttausend E-Autos hinzu. Auch wenn dieses Wachstum deutlich war, zeigen die KBA-Zahlen zum Fahrzeugbestand auch, dass in Deutschland noch rund 44 Millionen Pkw mit fossilen Kraftstoffen angetrieben werden.

5 – Erstes iCAR kommt – aber nicht von Apple, sondern von Chery

Von Apple wird es bekanntlich kein iCar geben, aber der chinesische Autobauer Chery bringt es jetzt: Der kantige Elektro-Geländewagen geht als erstes Modell einer neuen Elektroauto-Marke namens iCAR an den Start. Der kompakte Elektro-SUV hört auf den Namen iCAR 03 und wird in China ab sofort zu Preisen ab umgerechnet rund 14.000 Euro angeboten. Er ist 4 Meter 40 lang und einen Meter 71 breit. Bei der Motorisierung haben die Käufer die Wahl zwischen drei einmotorigen und drei zweimotorigen Varianten.