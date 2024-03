Hyundai Ioniq 7 wird wohl in Ioniq 9 umbenannt

Warum das Serienmodell umbenannt wird, ist unklar. Darauf geben auch die Artikel der „Automotive News“ und von „Electrek“ keine Antwort. Womöglich will Hyundai in seiner Nomenklatur Platz für ein weiteres Elektromodell schaffen.

Das Konzeptfahrzeug Seven hatte Hyundai bereits im November 2021 vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein siebensitziges E-SUV mit drei Sitzreihen, das vorrangig auf die Märkte in den USA und Asien zielt. Optisch wurde das Pixel-Design des Ioniq 5 aufgegriffen, aber auch die durchgängige LED-Leiste an der Front eingeführt, wie sie inzwischen der neue Kona Elektro trägt. Die technische Basis bildet – wie bei den beiden bisherigen Ioniq-Modellen – die reine Elektro-Plattform E-GMP.

Wenn das Modell nun als Ioniq 9 auf den Markt kommt, würde das E-SUV nicht nur die selbe Kennziffer tragen wie das Konzern-Schwestermodell Kia EV9, sondern Hyundai könnte zwischen dem Ioniq 6 mit seinen 4,86 Metern Länge und dem wohl knapp über fünf Meter langen Ioniq 9 weitere Baureihen einführen, ohne die Größen-Ordnung der Ioniq-Baureihe zu stören. Bisher hat sich Hyundai nicht zu weiteren Ioniq-Modellen geäußert, denkbar wären etwa ein weiteres SUV in der 4,90-Meter-Klasse als Ioniq 7 und auch eine elektrische Limousine oberhalb des Ioniq 6. Bisher hat Hyundai aber die Konzernmarke Genesis in der Oberklasse positioniert.

Die Umbenennung wird aber nichts an der Tatsache ändern, dass das Modell in zwei Werken gebaut werden soll: Zunächst ist die Produktion in Südkorea, konkret im Werk Asan geplant – dort wird auch bereits der Ioniq 6 gebaut. Später soll das SUV auch in den USA vom Band laufen, und zwar in der im Bau befindlichen Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) von Hyundai in Georgia. Wie im Februar bekannt wurde, soll das Werk dort bereits im vierten Quartal 2024 die Produktion aufnehmen – geplant war zunächst das erste Halbjahr 2025.

