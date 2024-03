Leap24 baut Ladepunkte bei Shurgard Self-Storage

46 davon befinden sich in den Niederlanden und 24 in und um London, wie Leap24 mitteilt. Pro Standort wird eine 240-kW-Ladesäule mit zwei Anschlüssen errichtet. Der Aufbau soll noch in diesem Jahr in London beginnen. Die Ladepunkte werden öffentlich zugänglich sein, also nicht nur für Shurgard-Kunden.

Shurgard bringt die Standorte ein, Leap24 übernimmt die Verantwortung für Design, Installation und Wartung der Schnellladestationen. „Diese Zusammenarbeit bündelt die Expertise beider Unternehmen, um nachhaltige Mobilität zu fördern und den wachsenden Bedarf an Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu decken“, heißt es in der Mitteilung.

Das 2021 gegründete Unternehmen Leap24 baut ein Netzwerk ultraschneller Ladestationen in den Niederlanden, in Großbritannien und in Deutschland auf. Diese Standorte sollen Unternehmen dabei unterstützen, ihre Transporte und Logistik mit Elektrofahrzeugen abzuwickeln. 2022 hatte Leap24 etwa 240 Schnellladestationen für Nutzfahrzeuge angekündigt.

Auch die Ladestationen bei Shurgard sieht Leap24 vor diesem Hintergrund als einen strategischen Schritt, um der wachsenden Nachfrage nach nachhaltiger Mobilität und Logistik in diesen großen städtischen Gebieten gerecht zu werden. „Flexible Lagerflächen in Kombination mit ultraschnellen Ladestationen sind die ideale Lösung für eine nachhaltigere urbane Logistik und Lieferungen auf der letzten Meile“, so das Unternehmen.

