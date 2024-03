Share Now nimmt 650 Fiat 500e in Hamburger Flotte auf

Share Now bietet den Fiat 500e in Hamburg bereits heute im Carsharing an. Zum Einsatz kommt die Variante mit dem 42 Kilowattstunden großen Akku, der eine Reichweite von bis zu 320 Kilometer bieten soll. Nun will das Unternehmen die Flotte um 650 weitere Exemplare ergänzen.

„Die Erweiterung spiegelt unser Engagement für die Förderung umweltfreundlicher Verkehrslösungen wider. Der Fiat 500e ist bereits heute ein beliebtes Fahrzeug unter unseren Hamburger Kund:innen – umso mehr freut es uns, dass wir unser Angebot dahingehend deutlich ausbauen können”, so Brigitte Courtehoux, CEO von Free2move | Share Now. Wie viele Elektroautos der Carsharing-Anbieter mit den 650 neuen 500e insgesamt in der Hansestadt dann in der Flotte hat, darüber gibt es keine Auskunft. (Eine Anfrage dazu ist raus.)

Mit den kontinuierlichen Erweiterungen soll die Mehrheit der Fahrzeugflotte bis Ende Juni dieses Jahres elektrisch sein. Was dies konkret bedeutet, teilt das Unternehmen nicht mit. Bereits im Oktober 2022 hatten sich neben Share Now auch die Carsharing-Anbieter Miles, Sixt und WeShare (im November 2022 von Miles übernommen) allerdings dazu verpflichtet, bis zum Jahreswechsel 2023/24 den Anteil von E-Fahrzeugen in ihren Hamburger Carsharing-Flotten auf mindestens 80 Prozent zu erhöhen. Dazu vereinbarte das Quartett eine strategische Partnerschaft mit der Stadt und der Hamburger Hochbahn.

Die Stadt und die Hamburger Hochbahn sagten zu, die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Zudem verpflichtete sich Hamburg, 600 Ladepunkte im öffentlichen Raum zu schaffen. „Falls die Anzahl der tatsächlich errichteten Ladepunkte dahinter zurückbleibt, vermindert sich die E-Quote entsprechend. Beispiel: Wenn die Stadt zum 1. Januar 2024 lediglich 450 statt der 600 Ladepunkte errichtet, reduziert sich die E-Quote um fünf Prozentpunkte“, hieß es seinerzeit aus dem Rathaus.

Quelle: Info per E-Mail