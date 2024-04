CMA CGM steigt bei E-Transporter-JV Flexis ein

Die Renault Group und Volvo Group halten nach dem Einstieg von CMA CGM je 45 Prozent der Anteile und wollen in den kommenden drei Jahren jeweils 300 Millionen Euro in Flexis investieren. Somit wird das Joint Venture mit 720 Millionen Euro bis zum geplanten Marktstart seines ersten Modells im Jahr 2026 ausgestattet.

Der Einstieg von CMA CGM und auch die Investition von 120 Millionen bis 2026 in das Gemeinschaftsunternehmen waren bereits bekannt: Als das damals noch namenlose Joint Venture von Renault und der Volvo Group im Oktober 2023 erstmals angekündigt wurde, hatte der französische Logisitker schon per Absichtserklärung sein Interesse an einem Einstieg als dritter Partner bekundet. Und als Flexis in diesem März offiziell – noch mit zwei Muttergesellschaften – gegründet wurde, war von einem Einstieg von CMA CGM mit jenen 120 Millionen Euro „zu einem späteren Zeitpunkt“ die Rede. Tatsächlich gedauert hat es nun keine zwei Wochen, bis der Einstieg vollzogen wurde – offiziell über Pulse, ein Energiefonds von CMA CGM.

Wie Renault in dieser Woche bereits angekündigt hatte, werden die E-Transporter von Flexis ab 2026 im Werk Sandouville in der Normandie gebaut, wo heute bereits der Renault Trafic samt E-Version montiert wird. Die Flexis-Vans sollen aber auf einer neuen Skateboard-Plattform basieren, welche die erste 800-Volt-Lösung für Fahrzeuge in diesem Segment darstellen soll, so Renault. Zudem sollen sich die Fahrzeuge durch ihre Connected Services vom Wettbewerb abheben. Nähere Details oder Eckdaten zum Antrieb, Batterie und Reichweite sind nicht bekannt. Renault lässt nur verlauten, dass es unterschiedliche Batteriegrößen geben soll, damit die Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ihren jeweiligen Einsatz erhalten können.

Mit den Flexis-Transportern wollen die drei unternehmen ihre jeweiligen Stärken kombinieren. Renault selbst führt hier das eigene Knowhow bei Elektrfahrzeugen und Software sowie der Produktion von Light Commercial Vehicles (LCV) an. Die Volvo Group bringt Transportlösungen mit Fachwissen über maßgeschneiderte Dienstleistungen, Betriebszeit und Produktivität ein und CMA CGM das Logistik-Fachwissen, insbesondere für die Automobiindustrie und die Dekarbonisierung von Lieferketten.

All das soll auf einen wachsenden Markt und eine steigende Nachfrage treffen. „Neue Erwartungen an elektrifizierte Transporter entstehen, da professionelle Kunden durch den Klimawandel und die CO2-Vorschriften zunehmend unter Druck geraten, während E-Commerce und Logistik boomen. Es wird erwartet, dass der europäische Markt für elektrifizierte Lieferwagen bis 2030 um 40 Prozent pro Jahr wächst“, so Renault.

renaultgroup.com