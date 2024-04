Ultium Cells liefert erste Batteriezellen aus Tennessee-Fabrik aus

Spring Hill ist nach dem Werk in Warren (Ohio), das 2022 die Produktion aufnahm, die zweite Batteriezellen-Fabrik von Ultium Cells, welche die reguläre Produktion erreicht. Für das GM-Fahrzeugwerk in Spring Hill, wo etwa der Cadillac Lyriq gebaut wird, ist die Zellproduktion vor Ort eine große Verbesserung: Die Batterien werden nicht mehr aus Ohio nach Tennessee gekarrt, sondern nur noch über etwa eine halbe Meile, so Ultium Cells.

Von Spring Hill aus will Ultium Cells künftig auch andere Werke von General Motors beliefert. Diese werden „in Volumen und Häufigkeit zunehmen, da das Werk zusätzliche Produktionslinien in Betrieb nimmt“, so das Unternehmen. Wie genau die Batterie-Logistik von Ultium Cells in Zukunft aussehen wird und welche Fahrzeugwerke aus welchen Zellfabriken beliefert werden, wird in der Mitteilung zur ersten Auslieferung nicht erwähnt.

Neben den nun in Betrieb befindlichen Zellfabriken in Warren und Spring Hill baut Ultium Cells noch eine weitere US-Batteriefabrik in Lansing, Michigan. Dort soll Ende 2024 die Produktion anlaufen. Die Pläne für ein viertes Werk, das in New Carlisle im US-Bundesstaat Indiana entstehen sollte, wurden von GM und LGES jedoch Anfang 2023 auf Eis gelegt.

Zu einem Zwischenstand bei den Arbeiten in Lansig äußert sich Ultium Cells derzeit nicht, in der Mitteilung steht der erreichte Meilenstein in Spring Hill im Fokus. „Dieser Moment hat Jahre gedauert, und ich bin den Tausenden von Auftragnehmern, Community-Partnern und Teammitgliedern dankbar, die unermüdlich daran gearbeitet haben, diesen Moment Wirklichkeit werden zu lassen“, sagt Werksleiter Chris Desautels. „Wir haben hier in Spring Hill ein großartiges Team aufgebaut und sind stolz auf diese Weltklasse-Einrichtung.“

„Ultium Cells Tennessee schafft unglaubliche Synergien, indem es das operative Know-how von GM und die validierten, hochmodernen Batterieprozesse und Gerätetechnologie von LG Energy Solution kombiniert, um Benchmark-Batteriezellen für unseren Kunden General Motors herzustellen“, ergänzt Youngduk Kim, der zuständige Regionaldirektor von LG Energy Solution.

ultiumcell.com