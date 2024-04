Den Haag beauftragt Vattenfall mit der Verwaltung seines Ladenetzes

Bei Vattenfall InCharge handelt es sich um die eMobility-Marke des schwedischen Energieversorgers. Mit der Vertragsunterzeichnung in Den Haag zieht sie einen großen Auftrag an Land: Vattenfall wird die 5.400 öffentlichen Ladepunkte in der niederländischen Stadt betreiben und instand halten – sowie das Netz weiter verdichten. Die Rede ist von 3.200 weiteren Ladepunkten bis 2028. Diese sollen unter anderem über eine V2G-Funktion verfügen, also rückspeisefähig sein.

Darüber hinaus sollen die Lader über „verschiedene technische Innovationen verfügen, die auf eine Verringerung der Netzüberlastung abzielen“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Außerdem soll die Benutzerfreundlichkeit erhöht werden, indem Elektroautofahrer beispielsweise durch Scannen eines QR-Codes an der Ladestation bezahlen können. Für 2025 kündigt Vattenfall ferner ein Pilotprojekt zur Plug&Charge-Funktion an. Bei Plug&Charge startet der Ladevorgang bekanntlich ohne weitere Registrierung sobald das Kabel angeschlossen ist.

Pieter van Ommeren, Direktor Vattenfall InCharge äußert, man sei sehr stolz, dass die Stadt Den Haag Vattenfall InCharge ausgewählt habe, um ihre Ambitionen im Bereich der nachhaltigen Mobilität zu verwirklichen. „In den kommenden Jahren werden wir unser Know-how nutzen, um die Ladeinfrastruktur weiterzuentwickeln und zu optimieren, wobei der Schwerpunkt auf dem überlasteten Stromnetz liegt. So können wir genügend Ladestationen installieren, damit Elektroautofahrer in Den Haag sorglos und einfach aufladen können.“

Arjen Kapteijns, Beigeordneter für Energiewende, Mobilität, Rohstoffe und den Stadtbezirk Centrum, äußert sich wie folgt: „Den Haag baut weiterhin ein umfassendes Netz von öffentlichen Ladestationen in fußläufiger Entfernung auf. Der Übergang zu einem nachhaltigen Verkehr ist eine der wichtigsten Herausforderungen für die Stadt. Elektrisches Fahren trägt zu einer sauberen und gesunden Luft bei. Deshalb halte ich es für wichtig, dass wir die Nutzung von Elektroautos fördern und den Einwohnern von Den Haag das elektrische Fahren so einfach wie möglich machen. Gemeinsam mit Vattenfall machen wir die Stadt Den Haag nachhaltiger.“

Vattenfall ist übrigens auch einer von drei Anbietern, die sich in einer Ausschreibung der E-Mobilitäts-Projektagentur MRA-Elektrisch zum Aufbau von insgesamt bis zu 35.000 neuen öffentlichen Ladepunkte in 74 Kommunen der niederländischen Provinzen Nordholland, Flevoland und Utrecht bis 2028 durchgesetzt haben.

group.vattenfall.com