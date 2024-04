Lucid steigert Q1-Auslieferungen leicht

Zum Vergleich: Im Schlussquartal 2023 hatte Lucid wie berichtet 2.391 Stromer gebaut und 1.734 Exemplare zu Kunden gebracht. Dabei war das vierte Quartal eines der stärksten des gesamten Jahres für Lucid, denn in 2023 hat der Luxus-Autobauer 8.428 Elektroautos produziert und 6.001 Einheiten ausgeliefert.

Auf Jahressicht sind zwar die Auslieferungen gestiegen (von 1.406 Fahrzeugen im Q1 2023), die Produktion ist aber zum Jahresauftakt 2024 gesunken (Q1 2023: 2.314 gebaute Lucid Air). Das ist aber in diesem Fall kein Alarmsignal, denn Lucid hat bisher in jedem Quartal mehr Autos produziert als ausgeliefert, teils deutlich mehr. Dass im Q1 2024 nun erstmals mehr Autos ausgeliefert als gebaut wurden, ist eher ein Zeichen, dass der teure Lagerbestand etwas abgebaut wird. Lucid hatte zuletzt immer wieder die Preise des Air gesenkt, um den Absatz zu unterstützen.

Klar ist aber auch: Lange darf sich das Unternehmen eine so geringe Produktion nicht erlauben, wenn man noch das Jahresziel von 9.000 produzierten Fahrzeugen erreichen will. Das würde im Schnitt 2.250 gebaute Lucids pro Quartal bedeuten und auf diesen Schnitt hat Lucid nach einem Quartal bereits 522 Fahrzeuge Rückstand. Da in diesem Jahr die Produktion des zweiten Serienmodells, dem E-SUV Gravity, anlaufen soll, scheint der Rückstand noch aufholbar zu sein.

Die Geschäftszahlen für das erste Quartal will Lucid am 6. Mai 2024 vorstellen.

lucidmotors.com