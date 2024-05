Mercedes-Benz Trucks schickt eActros 600 auf Testfahrt durch 20 Nationen

Mercedes-Benz Trucks spricht mit Blick auf die geplante Route von „der größten Erprobungsfahrt der Unternehmensgeschichte“. Die zwei seriennahen

Prototypen des BEV-Lkw sollen jeweils mit 40 Tonnen Gesamtzuggewicht mehr als 13.000 Kilometer zurücklegen. Ausgangspunkt der Erprobungsfahrt mit dem Titel „eActros 600 European Testing Tour 2024“ ist am 11. Juni Frankfurt am Main. Die genaue Streckenführung will das Unternehmen rund um den Starttermin bekannt geben.

Der Hersteller selbst will mit der Tour Daten zu Verbrauch und Einsatzmöglichkeiten des E-Lkw unter unterschiedlichsten Gegebenheiten sammeln, um Kunden später besser beraten zu können. Gleichzeitig streben die Stuttgarter natürlich an, Interesse an ihrem Elektro-Flaggschiff zu wecken: „Wir wollen Entscheider aus Politik und Energiebranche sowie die breite Öffentlichkeit über die Möglichkeiten des batterieelektrischen Antriebs im Fernverkehrssegment informieren und so das Momentum für den Aufbau der nötigen Infrastruktur weiter erhöhen“, so der O-Ton in einer begleitenden Mitteilung.

Um den Beweis anzutreten, dass ein länderübergreifender BEV-Fernverkehr mit dem eActros 600 möglich ist, wollen die Initiatoren der Tour übrigens nur öffentlich laden. Die Reichweite des Fahrzeugs liegt zwischen 500 und 600 Kilometern. Laut Dr. Christof Weber, Head of Global Testing Mercedes-Benz Trucks, wurden Prototypen des eActros 600 in den letzten Jahren bereits intensiv auf Herz und Nieren geprüft. „Mit der Serien-Entwicklung befinden wir uns nun auf der Zielgeraden. Wir setzen mit der ‚eActros 600 European Testing Tour 2024‘ einige Monate vor Serienstart Ende des Jahres ein klares Zeichen: Wir sind fest davon überzeugt, dass die beiden eActros 600 Prototypen diesen enormen Kraftakt, die bislang größte Erprobungsfahrt von Mercedes-Benz Trucks, sehr gut meistern werden.“

Erste Kunden können den Mercedes-Benz eActros 600 übrigens seit Kurzem bereits bei sich erproben. Mitte April wurde publik, dass die ersten Exemplare bei den beiden Logistikern Contargo und Remondis angekommen sind. Vor dem Marktstart werden die beiden getarnten Langstrecken-Lkw mit Elektroantrieb dort im Alltagseinsatz erprobt – weitere Kunden-Einsätze mit unterschiedlichen Anwendungsfällen sollen folgen. Insgesamt wird derzeit eine Flotte von rund 50 Prototypen gebaut. Bereits 2022 wurde angekündigt, dass auch Amazon und Rhenus Test-Kunden für das damals noch eActros LongHaul genannte Fahrzeug werden sollen. Als eActros 600 wird das Fahrzeug erst seit seiner Weltpremiere im Oktober 2023 bezeichnet – wenige Tage vor der Premiere konnte electrive bereits in einem Prototyp mitfahren.

Wenn die Serienproduktion des eActros 600 Ende 2024 in Wörth anläuft, soll das Modell übrigens von Anfang an als Sattelzugmaschine und Pritschenfahrgestell-Variante produziert werden. Laut aktuellen Unternehmensangaben sind bei Mercedes-Benz Trucks seit dem Verkaufsstart Ende letzten Jahres bereits über 1.000 feste Bestellungen eingegangen – plus eine vierstellige Anzahl von Absichtserklärungen.

Auch bei künftigen Ladeszenarien verzeichnet das Unternehmen Fortschritte: Entwickler von Mercedes-Benz Trucks haben kürzlich erstmals einen Prototyp des eActros 600 mit einer Leistung von einem Megawatt geladen. Die Übertragung dieser Ladeleistung gelang an einer Ladesäule im eigenen Entwicklungs- und Versuchszentrum in Wörth am Rhein.

